Frankfurt Havalimanı'nda Olumsuz Hava Koşulları: 120 Uçuş İptal Edildi

Hava Koşulları Frankfurt Havalimanı'nda Kaosa Neden Oldu

Almanya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar Frankfurt Havalimanı'nda önemli kısıtlamalara yol açtı. Havalimanı sözcüsünün açıklamasına göre, bugün planlanan 1090 uçuştan 120'si iptal edildi.

Pist Temizleme Çalışmaları Zorlaşıyor

İptallerin nedenleri arasında pistlerin temizlenmesi ve görüş mesafesindeki azalma yer alıyor. Uzmanlar, hava koşullarının olumsuzluğunun uçuş güvenliği için kritik olduğunu vurguladı.

Seyahat Edenlere Öneriler

Havalimanının resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, bugün seyahat edecek yolculara uçuş bilgilerini hava yolu şirketlerine danışmaları ve havalimanında bekleme süreleri için ekstra zaman ayırmaları gerektiği hatırlatıldı.

Ülke Genelinde Buzlanma Uyarısı

Almanya'da meteorolojik yetkililer, birçok eyalette buzlanma riski nedeniyle vatandaşları uyarırken, Thüringen eyaletinde kar kalınlığının yer yer 23 santimetreye ulaştığı bildirildi. Bunun yanı sıra, dünkü buzlanma nedeniyle Berlin Havalimanı'nda da 30 uçuş iptal edilmişti.