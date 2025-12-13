DOLAR
Sivas'ta Evlilik Vaadiyle 1 Milyon TL Dolandırıcılık: 2 Şüpheli Tutuklandı

Sivas'ta 11 Aralık'ta evlilik vaadiyle 1 milyon TL dolandırılan mağdurun şikayeti üzerine 3 şüpheli yakalandı; R.E. ve R.A. tutuklandı, ziynet eşyaları iade edildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:07
Olayın failleri Gemerek'te yakalandı, iki şüpheli tutuklandı

Sivas'ta 11 Aralık tarihinde, bir vatandaşın evlilik vaadiyle 1 milyon TL dolandırılması üzerine soruşturma başlatıldı. Olayı takip eden ekipler, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda geniş çaplı çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştirildiği gün kaçmaya çalışırken H.D., R.E. ve R.A. isimli şüpheliler Gemerek ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan üç şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.E. ve R.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şüphelinin yasal süreci devam ediyor.

Şüphelilerin üzerlerinden çıkan altın bilezik, yüzük ve küpeler mağdurlara teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

