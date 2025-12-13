DOLAR
Jandarma Hocalar'da Kadına Şiddetle Mücadele ve KADES Bilgilendirmesi Yaptı

Afyonkarahisar Jandarması Hocalar'da 124 vatandaşa kadına şiddet ve KADES bilgilendirmesi yaptı; 47 öğrenci ziyaret edilerek hediyeler verildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:05
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hocalar ilçesinde vatandaşlara kadına şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü ve broşür dağıttı.

Yerel Bilinçlendirme Faaliyeti

Ekipler, hem yetişkinlere hem de öğrencilere yönelik farkındalık çalışmalarına ağırlık vererek KADES uygulamasının kullanımını anlattı ve destek mekanizmalarını paylaştı.

"Hocalar ilçesinde 124 vatandaşa ‘Kadına El Kal-ka-maz ve KADES Uygulaması konusunda bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Ayrıca yine aynı ilçemizde okullarda eğitim gören 47 öğrenci ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler takdimedilmiştir"

Yapılan çalışmaların hedefi, kadına yönelik şiddetin önlenmesine katkı sağlamak ve vatandaşların KADES gibi acil durum uygulamalarını aktif biçimde kullanmasını teşvik etmektir.

