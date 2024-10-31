Fransa, Almanya ve İngiltere'den İsrail'e Acil Bankacılık Hizmeti Çağrısı

Fransa, Almanya ve İngiltere'den Önemli Çağrı

Fransa, Almanya ve İngiltere, İsrail hükümetine Filistin finans kurumlarıyla arasındaki muhabir bankacılık hizmetlerini "derhal" yenilemesi için çağrıda bulundu.

Ortak Açıklama

Bu ülkelerin dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail'in, Filistin bankalarıyla olan muhabir bankacılık hizmetlerini en az bir yıl süreyle acilen yenilemesinin gerekliliği vurgulandı. Aksi takdirde, bu durumun "sınır ötesi ticareti tamamen askıya alacağı ve Filistin ekonomisi için felaket olacağı" ifade edildi.

Bölgesel Güvenlik ve Ekonomik Etkiler

Açıklamada, hizmetlerin yenilenmemesinin bölgesel güvenliği tehlikeye atacağı ve hem Filistinli hem de İsrailli şirketlere zarar vereceği belirtildi. "İsrail hükümetini Paris Protokolü kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak en az bir yıl için teminat ilkesini derhal yenilemeye çağırıyoruz" denildi.

Paris Ekonomi Protokolü ve Bankacılık Sektörü

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1994 yılında imzalanan Paris Ekonomi Protokolü, Filistin Merkez Bankası olarak görev yapan Filistin Para Otoritesi'nin bankacılık sektörünü denetlemesine imkan tanımaktadır. İsrail bankaları, birçok Filistin bankasının küresel bankacılık sistemine erişiminde "temel anahtar" olarak görülmektedir. Bu işbirliği olmadan, Filistin bankalarının çoğunun temel işlevlerini kaybedeceği vurgulanmaktadır.

Filistin Bankacılık Sektörü

Filistin'deki bankacılık sektöründe 5 Ürdün, 1 Mısır olmak üzere toplamda 13 banka faaliyet göstermektedir. Bunlardan 6'sı yabancı kökenli bankalardır.