Fransa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Fransa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Clichy-sous-Bois kentinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinliğe; Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Batuhan Alparslan Özcan, Eğitim Ataşesi Eren Suna, Clichy-sous-Bois Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Güneşlik, Salih Atağan ve Derneklerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehdi Bigaderne gibi önemli isimlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik Detayları

Clichy-sous-Bois Okul Aile Birliği ve Aulnay-sous-Bois Fransız-Türk Kültür Derneği tarafından organize edilen etkinlik, Türkiye ve Fransa'nın milli marşlarının okunmasıyla başladı. Etkinlikte, Aulnay-sous-Bois ve Clichy-sous-Bois kentlerinden gelen Türk öğrenciler, "Yeşil Ördek" ve "Damat Halayı" gibi çeşitli halk oyunları ile birlikte dans, müzik ve tiyatro gösterileri sergiledi.

"Hacivat ve Karagöz" gölge oyunu izleyicilerden büyük ilgi gördü. Ayrıca, "Adım Adım Türkiye'm" başlıklı tanıtım slaytı da dikkat çekti.

Özcan'ın Mesajı

Paris Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Özcan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, millet iradesinin temsil edildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutlamak üzere bir aradayız." ifadelerine yer verdi. Özcan, 23 Nisan'ın ulusal egemenliğin halk iradesiyle temsil edildiği önemli bir tarih olduğunu vurguladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlamını belirttiği bu günü çocuklara hediye etmesini, geleceğe duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Toplumun Mesajı

Clichy-sous-Bois Belediye Başkan Yardımcısı Güneşlik, 23 Nisan'ın kendisi, Türkler ve çocuklar için çok özel bir gün olduğunu belirtti. 30 yıldır bu etkinliğin düzenlendiğini hatırlattı. Diğer bir başkan yardımcısı Bigaderne, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl daha fazla anlam kazandığını, kalplerinin Filistinli çocuklar dahil olmak üzere çatışma ortamındaki tüm çocuklarla birlikte olduğunu ifade etti.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Clichy-sous-Bois'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Clichy-sous-Bois'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.