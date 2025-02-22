Fransa'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Fransa'da Bıçaklı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Fransa'nın Mulhouse kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı. Olay, bir pazarın yakınında bir şüpheli tarafından gerçekleştirildi. Saldırının hemen ardından şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Şüpheli Hakkında Bilgiler

1987 doğumlu olan ve Cezayir vatandaşı olduğu tespit edilen şüpheli hakkında, Fransa'da sınır dışı etme kararı bulunduğu açıklandı.

Terörle Mücadele Soruşturması

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, saldırıyı "terör grubuyla bağlantılı cinayet" olarak değerlendirerek soruşturma başlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaşanan olay hakkında, savcılığın saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdiğini belirtti ve hayatını kaybeden kişinin ailesiyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

İçişleri Bakanından Açıklama

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, saldırganın Cezayir tarafından geri alınması için 10 kez başvurduğunu ancak bu taleplerin her seferinde reddedildiğini aktardı. Retailleau, ayrıca saldırganın psikolojik sorunları olduğunu ve tehlikeli kişilerin gözetim merkezinde tutulması gerektiğini vurguladı. Bakan, göç konusundaki düzensizliklerin böyle bir "terör eylemine" yol açtığını savundu.