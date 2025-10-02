Fransa'da Binlerce İşçi Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Grevde

Fransa'da binlerce kamu ve ulaşım çalışanı, hükümetin kemer sıkma ve bütçe politikalarına karşı sendikaların çağrısıyla ülke genelinde greve gitti.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:02
Fransa'da ulaşımdan eğitime birçok sektörde çalışan binlerce kişi, hükümetin kemer sıkma ve bütçe politikalarını protesto etmek amacıyla greve gitti. Eylemler, ulusal basında geniş yer buldu.

Sendikalar ve Eylem Planı

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Sendikası (CGT) dahil çok sayıda sendika, hükümetin bütçe ve kemer sıkma politikalarına karşı grev çağrısı yaptı. Sendikaların çağrısıyla ulaştırma ve kamu sektörü çalışanları greve giderken, CGT gün içinde ülke genelinde yaklaşık 240 noktada eylem ve yürüyüş planlandığını duyurdu.

Arka Plan: Bütçe ve Siyasi Kriz

Fransa'da iktidarın bütçe politikalarına yönelik tepkiler yeni değil: 10 Eylül'de düzenlenen "Her şeyi durduralım" eylemlerine yüz binlerce kişi katılmış, 18 Eylül'de ise yine sendikaların çağrısıyla ulaşım, sağlık ve eğitim sektörlerinde çalışanlar greve gitmişti. Kamu borçları nedeniyle zorlanan ülkede 2026 bütçe görüşmeleri, François Bayrou hükümeti ile muhalefet arasında anlaşmazlığa yol açmış; 8 Eylül'de yapılan güven oylamasında Bayrou hükümeti düşmüştü.

Borç krizine eşlik eden siyasi çalkantının derinleştiği ülkede, bütçe politikalarına ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik tepkiler artarken vatandaşların eylemleri de yoğunlaşıyor.

7
