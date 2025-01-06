Fransa'da Çiftçiler AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı Eylemde

Fransa'da, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler büyük eylemler düzenliyor. Ülke genelinde çeşitli bölgelerde traktörleriyle yolları kapatan çiftçiler, bu müzakereleri protesto ediyor.

Ülkenin en büyük ikinci çiftçi sendikası Coordination Rurale'ın çağrısıyla düzenlenen eylemler, Bourgogne-France-Comte bölgesinde yerel saatle 07.00 civarında başladı. Çiftçiler, şehir merkezlerinde ve otoyollarda trafiği aksatarak dikkat çekti. Özellikle Lyon yakınlarındaki A7 otoyolu eylemlerden olumsuz etkilendi.

Güvenlik güçleri, Paris'e doğru ilerlemek isteyen çiftçilerin yolunu keserek eylemlerin başkente ulaşmasını engelledi. Paris Emniyet Müdürlüğü de çiftçilerin öğleden sonra başkentte yapmayı planladığı eylemi yasakladı. Coordination Rurale, eylemlerin Ile-de-France bölgesi de dahil olmak üzere birkaç gün süreceğini duyurdu.

AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler, bu anlaşmanın Fransız tarım sektöründe haksız rekabete yol açacağını savunuyor. Özellikle AB'nin tarım sektöründe uyguladığı katı kuralların Fransız çiftçilerine dayatılmasını eleştiriyor ve yabancı çiftlik ürünlerinin ithalatı üzerindeki kontrolün artırılmasını talep ediyor.

Fransa Başbakanı François Bayrou, 13 Ocak’ta ülkenin önde gelen dört tarım sendikası temsilcileriyle bir araya gelmek istediğini duyurdu. Çiftçiler, AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşmasının, Avrupa’da uygulanan gümrük vergi oranlarının sınırlandırılmasının yanı sıra, Güney Amerika'dan gelen tarım ürünlerinin yerel standartlara uygun olmadığını öne sürüyor.

Hükümet yetkilileri, AB ile MERCOSUR arasındaki anlaşmanın 2000 yılında başlayan müzakereler sonucunda 2019'da uzlaşı sağlanmasına rağmen hâlâ yürürlüğe giremediğini belirtti. Çiftçilerin savunduğu görüşler arasında MERCOSUR ülkelerindeki daha esnek sağlık ve çevre düzenlemeleri, düşük işgücü maliyetleri ve genetiği değiştirilmiş ürünler gibi hususlar öne çıkıyor.

Sonuç olarak, çiftçiler, AB benzeri düzenlemelere tabi olmayan Güney Amerika ürünlerinin yerli mahsullerle haksız rekabete yol açacağı endişesini taşıyor.