Fransa'da Çiftçiler, AB-MERCOSUR Anlaşmasını Protesto Etti

Fransa polisi, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasını protesto eden çiftçilerin Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) binasına yaklaşmasını engelledi.

Ülkenin doğusundaki Franche-Comte bölgesinden traktörleriyle yola çıkan çiftçi konvoyu, Coordination Rurale (CR) öncülüğünde Strazburg'a ulaştı. Ancak, Strazburg girişinde polis engeliyle karşılaşan çiftçilerin AP binasına yaklaşımına izin verilmedi.

Protesto sırasında korna çalarak polis engelini protesto eden çiftçilere, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi üyesi Manon Aubry ve aşırı sağcı Marion Marechal destek verdi.

Aubry, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, valiliğin Fransız çiftçilerin AP binası önünde protesto gerçekleştirmelerine izin vermediğini belirtti. Aubry, AB-MERCOSUR anlaşmasının tarım sektörü için "mezar" olacağını ifade etti ve "Buna karşı çıkmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Marechal ise X hesabından, AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı seslerini duyurmak için Strazburg'a gelen çiftçilerin, AP Genel Kurulu'nda seslerini duyuracaklarını aktardı.

AB-MERCOSUR Ticaret Anlaşması Nedir?

AB ile MERCOSUR arasında gerçekleştirilecek olan serbest ticaret anlaşması, taraflar arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük bir kısmının kaldırılmasını amaçlıyor. Anlaşma ile birlikte, AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine uygulanan gümrük vergi oranları Güney Ortak Pazarı tarafından düşürülecek. Bu anlaşma, AB ile MERCOSUR arasında tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarının azaltılmasını ve Güney Ortak Pazarı ülkelerinin AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilmesini sağlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.