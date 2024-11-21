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Fransa'da Çiftçiler, Bordeaux Limanı'na Erişimi Traktörlerle Engelledi

Fransız çiftçiler, AB ile MERCOSUR arasındaki ticaret anlaşmasını protesto etmek için Bordeaux Limanı'na giden yolları traktörlerle kapattı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:58
Fransa'da Çiftçiler, Bordeaux Limanı'na Erişimi Traktörlerle Engelledi

Fransa'da Çiftçi Protestoları Sürüyor

Fransa'da, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasını protesto etmek için çiftçilerin düzenlediği eylemler 4. gününe girdi. Bordeaux Limanı'na giden yollar, bir grup çiftçi tarafından traktörlerle kapatıldı.

Traktörlerle Engellenen Erişim

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın güneybatısındaki protestolar, Coordination Rurale (CR) adlı çiftçi sendikasının öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Çiftçiler, traktörleriyle Bordeaux Limanı'na giden yolları lastik ve çöp boşaltarak kapattı.

Çiftçi Sendikalarının Açıklamaları

CR yetkililerinden Karine Duc, bu liman aracılığıyla Avrupa standartlarına uygun olmayan tahılların Türkiye'ye girişinin sağlandığını belirtti ve bu duruma karşı çıkmak istediklerini ifade etti. Sendika, eylemlerin farklı noktalarda devam edeceğini duyurdu.

Gelecek Eylemler ve Hükümetin Tutumu

Çiftçi sendikaları, ülke genelindeki protestoların artarak süreceğinin ve 25 Kasım’dan itibaren devlet kurumları ve hükümet binaları çevresinde eylem yapacaklarının sinyalini verdi. Fransa Başbakanı Michel Barnier, bu anlaşmanın Ulusal Mecliste müzakere edilmesi gerektiğini belirtti.

Dünya Çapında Bir İki Zirvesi

2000 yılından bu yana müzakere edilen bu serbest ticaret anlaşmasının, 18-19 Kasım’da Brezilya’da yapılacak G20 Zirvesi'nde nihayete erdirilebileceği belirtilmesi, Fransız çiftçilerinin yeniden protesto eylemleri düzenleme kararı almasına neden oldu. Çiftçiler, bu anlaşmanın alınan kararlar arasında haksız rekabete yol açacağını savunuyor.

AB-MERCOSUR Ticaret Anlaşması Hakkında Bilgi

AB ile MERCOSUR arasında planlanan serbest ticaret anlaşması, taraflar arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük bir kısmının kaldırılmasını ve AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından daha düşük gümrük vergi oranları uygulanmasını öngörüyor. Anlaşma yürürlüğe girdiğinde, AB ile MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak. MERCOSUR ülkeleri, AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satma şansı bulacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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