Fransa'da Dış Mekanlarda Sigara İçme Yasağı Resmi Hale Geldi

Fransa'da Dış Mekanlarda Sigara İçme Yasağı Uygulaması Başladı

Fransa'da okul çevresi, park, plaj ve bahçelerde sigara içilmesi yasaklandı. Bu yeni yasak, çocukların bulunduğu mekanların yanı sıra otobüs durakları, spor tesisleri ve kütüphanelerin çevresini kapsıyor.

Fransa Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bu yasağın amacının çocukların korunması olduğunu belirtti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, yasak bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Tütünle Mücadelede Tarihsel Adımlar

Fransa, 10 Ocak 1991'de tütün ürünlerinin reklamını kısıtlayan "Evin" yasasıyla bu alanda önemli bir adım atmıştı. 1 Şubat 2007'den beri kapalı mekanlarda sigara içme yasağı uygulanmaya başlanmıştı. 1 Ocak 2017'de ise sigara paketlerinde tek tip ambalaj uygulamasına geçildi.

Fransa'da 1868'de kurulan Tütün Bağımlılığıyla Ulusal Mücadele Komitesi (CNCT), ülkenin en eski tütün karşıtı derneği olarak biliniyor. CNCT İletişim Sorumlusu Amelie Eschenbrenner, yeni yasa ile sigara içmenin sağlık ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılacağını ifade etti.

Sigara Yasağının Sağlık Üzerindeki Etkileri

Eschenbrenner, bu yasağın toplumda tütün kullanımının normalleşmesini engelleyeceğini ve insanları pasif içicilikten koruyacağını belirtti. Ayrıca, tütün izi bulunan alanların azalmasıyla çevresel faydalar sağlanacağını vurguladı.

Fransa'da Sigara İçme Yaşı

Fransa'da ortalama sigara içme yaşı 14 olarak belirlenmiştir. 2017'de 17 yaşındaki gençlerin %25'i sigara içerken, bu oran 2022'de %15'e düşmüştür. Eschenbrenner, bu azalışı olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Sigaranın Sağlığa Zararı

Fransa'da her yıl 75 bin kişi sigara nedeniyle yaşamını yitiriyor, bu da yıllık ölümlerin %13’üne tekabül ediyor. Eschenbrenner, sigaranın 17 farklı kanser türüne yol açtığına dikkat çekti.

Sağlık alanındaki bu yeni düzenlemeler, Fransa'nın 2032'de tütünsüz bir nesil oluşturma hedefine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Fransa'da okul çevresi, park, plaj ve bahçe gibi dış mekanlarda sigara içilmesi yasaklandı. Tütün Bağımlılığıyla Ulusal Mücadele Komitesi (CNCT) İletişim Sorumlusu Amelie Eschenbrenner, hükümetin, özellikle çocukların bulunduğu dış mekanlara yönelik aldığı son kararı ve sigaranın zararlarını AA muhabirine değerlendirdi.