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Fransa'da Filistin Destekçilerine Yönelik Baskılar Artıyor

Fransa'da, Filistin destekçisi aktivistlere yönelik artan baskılar dikkat çekiyor. Elias İmzalene, gözaltına alınmasının ardından hakim karşısına çıkacak.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:05
Fransa'da Filistin Destekçilerine Yönelik Baskılar Artıyor

Fransa'da Filistin Destekçilerine Baskılar Artıyor

ESRA TAŞKIN - Fransa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı yapılan protestolarda destek veren aktivistlere yönelik baskılar hızla artış gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde, "intifada" kelimesini kullandığı için 48 saat boyunca gözaltında tutulan aktivist Elias İmzalene, önümüzdeki ay hakim karşısında yer alacak.

Artan Baskılar ve Tepkiler

Filistin'e destek veren ve Gazze'deki saldırıları eleştiren isimlerin peşine düşen yetkililer, ya soruşturma açmış ya da ifade vermeleri için çağrıda bulunmuştur. Eski Fransız basketbol yıldızı Emilie Gomis, İsrail'i eleştirdiği gerekçesiyle Olimpiyat Büyükelçiliği görevinden alındı. Ayrıca, Gazze'de görev yapan Fransız hemşire Imane Maarifi de, 5 Eylül'deki bir olayda polis tarafından gözaltına alındı.

İmzalene'nin Durumu ve İfade Özgürlüğü

İmzalene'in, 8 Eylül'de Gazze için düzenlenen gösteride gerçekleşen olaydan sonra, eski İçişleri Bakanı Gérald Darmanin tarafından Paris Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yapıldı. Paris Savcılığı kısa süre içinde "nefret veya şiddete tahrik" gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma sürecinde, 24 Eylül'de ifade vermeye giden İmzalene, hemen ardından gözaltına alındı.

İmzalene ile Dayanışma Komitesi'nin X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, aktivistin karakola çağrılarak korkutulmak istendiği belirtilerek, ifade özgürlüğünün ihlaline dikkat çekildi. "Bu baskı, hepimize yönelik bir saldırıdır; çünkü hedefleri hepimizi susturmak ve korkutmaktır" denildi.

Protestolar ve Destek

İmzalene'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren birçok kişi, aynı gün Paris'in 17. bölgesindeki karakol önünde bir araya geldi. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Ersilia Soudais, X hesabından yaptığı paylaşımla İmzalene'yi ziyaret ettiğini duyurarak, "İsrail'in yaptığı soykırıma destek verenler parmaklıklar arkasında olmalı" dedi.

Soudais, açıkça konuşmak gerekirse, Müslüman olduğu için terörist olarak damgalandığını ifade etti. Londra merkezli CAGE International adlı sivil toplum kuruluşu da yaptığı bir açıklamada, Fransa’nın uzun süredir Müslüman karşıtlığı konusunda mücadele eden İmzalene’yi "hedef aldığını" bildirdi.

İmzalene, 48 saat gözaltında kaldıktan sonra 26 Eylül'de serbest bırakıldı. Hakkında devam eden soruşturma çerçevesinde, 23 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Ayrıca, İmzalene'nin İslam et Info isimli çevrim içi platformun kurucusu olduğu da biliniyor.

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