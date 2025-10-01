Fransa'da 'gölge filo' şüphesiyle tanker soruşturması

Fransız makamlar, Saint-Nazaire açıklarında demirli Benin bandıralı Boracay tankeri için Rusya'nın 'gölge filosu' iddiasıyla soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:51
Fransa'da 'gölge filo' şüphesiyle tanker soruşturması

Fransa'da 'gölge filo' şüphesiyle tanker soruşturması

Brest Savcılığı, Saint-Nazaire açıklarındaki 'Boracay' için soruşturma başlattı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız donanması ülkenin batısındaki Saint-Nazaire açıklarında bir petrol tankerinin demirlediğini bildirdi.

Brest Savcılığı, söz konusu ihbar üzerine tankere ilişkin soruşturma başlattı.

Yetkililer, geminin Rusya'nın 'gölge filosu'nun bir parçası olduğu ve Danimarka hava sahasına Rus dronlarıyla yapılan ihlallere karıştığından şüphelendiklerini açıkladı.

Benin bandıralı Boracay isimli petrol tankerinin birkaç gündür Saint-Nazaire açıklarında demirli olduğu kaydedildi.

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan bir gizli gölge filo kullanmakla suçluyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atina'da 'Students for Gaza' Sumud Filosu'na Dayanışma Mesajı
2
Aylin Nazlıaka Aksaray'da: CHP Merkez İlçe 14. Olağan Kongresi'nde İktidar Mesajı
3
Meteoroloji Uyardı: Batı Karadeniz ve Marmara'ya Yarına Fırtına
4
Japonya'da sıcak çarpması vakaları ilk kez 100 bini geçti
5
Fransa'dan Sert Kınama: Aden Körfezi'nde Minervagracht'a Husi Saldırısı
6
Tunceli'de TOKİ: 214 Konut ve 3 İş Yeri Tamamlandı — Vali Aygöl İnceledi
7
Mersin Anamur'da İki Motosiklet Çarpıştı: Sürücüler Öldü

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin