Fransa'da 'gölge filo' şüphesiyle tanker soruşturması

Brest Savcılığı, Saint-Nazaire açıklarındaki 'Boracay' için soruşturma başlattı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız donanması ülkenin batısındaki Saint-Nazaire açıklarında bir petrol tankerinin demirlediğini bildirdi.

Brest Savcılığı, söz konusu ihbar üzerine tankere ilişkin soruşturma başlattı.

Yetkililer, geminin Rusya'nın 'gölge filosu'nun bir parçası olduğu ve Danimarka hava sahasına Rus dronlarıyla yapılan ihlallere karıştığından şüphelendiklerini açıkladı.

Benin bandıralı Boracay isimli petrol tankerinin birkaç gündür Saint-Nazaire açıklarında demirli olduğu kaydedildi.

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan bir gizli gölge filo kullanmakla suçluyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.