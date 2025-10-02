Fransa'da Gölge Filoya Ait Tankerde 2 Kişi Gözaltına Alındı

Saint-Nazaire açıklarında demirleyen Benin bandıralı petrol tankerindeki kaptan ve yardımcısı, Rusya'nın gölge filosuna ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:11
Soruşturma kapsamında kaptan ve yardımcısı bulundu

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Saint-Nazaire açıklarında demirlemiş olan Benin bandıralı petrol tankerine yönelik soruşturmada, gemideki mürettebattan 2 kişi gözaltına alındı.

Brest Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde gemiye müdahale edildiği ve kaptan ile yardımcısının gözaltına alındığı bildirildi. Savcılık, soruşturmaya ilişkin hazırlıkları açıklarken geminin Rusya'nın gölge filosunun bir parçası olduğundan şüphelenildiğini belirtti.

Savcılık ayrıca, geminin Danimarka hava sahasına Rus dronlarıyla yapılan ihlallere karıştığı şüphesinin de soruşturmanın odağında olduğunu ifade etti. Bu gelişme, Rusya'yı Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmakla suçlayan Avrupalı ülkelerin endişelerini doğrular nitelikte.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın gizli gölge filosunu hedef alan yaptırımlar uyguluyor ve bu tür soruşturmalar, bölgedeki denetim ve yaptırım çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

