Fransa'da LFI'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu Saldırısına Sert Kınama

LFI'nin açıklaması ve talepleri

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını yazılı bir açıklama ile kınadı.

Açıklamada, Bu gece, İsrail ordusu 40'tan fazla ülkeden yüzlerce katılımcının olduğu Küresel Sumud Filosu'na karşı yeni bir korsanlık eyleminde bulundu. ifadelerine yer verildi.

Bildiri, filoda LFI parlamenterleri Rima Hassan, François Piquemal, Marie Mesmeur ve Emma Fourreau'nun da bulunduğunu kaydetti ve şöyle devam etti: Gazze'deki yasa dışı ablukasına ve soykırımına devam etmek için İsrail donanması, Küresel Sumud Filosu konvoyuna saldırdı, gemilere el koydu ve aktivistleri uluslararası sularda durdurdu.

Açıklamada ayrıca, günlerdir aşırı sağcı İsrail hükümetinin filoya karşı neler yapacağını duyurduğu anımsatılarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eylemsizliği karşısında, filodaki Fransız vatandaşlarının ülkelerinin onurunu kurtardığı belirtildi.

Parti, saldırıyı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve ordusunun bu yeni saldırısını kınıyoruz. sözleriyle lanetledi.

LFI, filonun Gazze'deki soykırımı durdurmak için Avrupalı hükümetlerden daha fazlasını yaptığını vurgulayarak, Gemilerin iade edilmesini ve kaçırılanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. çağrısında bulundu.

Açıklamada Fransız vatandaşlarından, söz konusu aktivistlerin serbest bırakılması talebiyle düzenlenecek tüm gösterilere katılmaları istendi ve Bu haydut devlete yaptırım uygulamanın, onu ambargo altına almanın ve ateşkesi dayatmak için Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde uluslararası bir arabuluculuk gücünün konuşlandırılmasının zamanı çoktan geldi. değerlendirmesine yer verildi.