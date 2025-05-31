Fransa'da Mehter Takımı Eşliğinde Renkli Halk Yürüyüşü Düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Goussainville'de gerçekleştirilen 9. Geleneksel Türk Festivali kapsamındaki mehter takımı eşliğinde düzenlenen halk yürüyüşü, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Goussainville Ulu Cami Derneği tarafından organize edilen festival, festivalin üçüncü gününde yoğun bir katılımla devam etti. Yürüyüşe katılanlar, mehter takımı eşliğinde ve ellerinde Türkiye ile Fransa bayraklarıyla festival alanına kadar yürüdü.

Yürüyüş, kent sakinlerinin pencerelerinden ve balkonlarından izlediği coşkulu bir etkinliğe dönüştü. Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Batuhan Akçakaya, Fransa DİTİB Başkan Yardımcısı Mustafa Çelebi, Goussainville Belediye Başkanı Abdelaziz Hamida ve Belediye Başkan Yardımcısı Melsa Arlak Ceylan gibi önemli isimler yürüyüşte yer aldı.

Festivalin Coşkusu ve Kültürel Etkinlikler

Mehter takımı ile yürüyüşün ardından festival alanında düzenlenen gösterilerde, Türk çocukları geleneksel kıyafetleri ile yer aldı. Çocuklar, horon ve zeybek gibi halk oyunlarını sergileyerek festivalin renkli atmosferine katkıda bulundu.

Yarın sona erecek olan festivalde, Türk lezzetleri ile birlikte ebru, çini, hat ve cam boncuk gibi Türk sanatları da tanıtılmakta. Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Akçakaya, yürüyüşle ilgili olarak, "Mehter Marşı'mızın coşkulu nağmeleriyle hep beraber güzel bir yürüyüş yaptık," dedi.

Akçakaya, mehter takımına teşekkür ederek, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz'ın selamlarını vatandaşlar ile paylaştı. Türk halkının birlik ve beraberliğini pekiştiren bu etkinliğe katılımın çok değerli olduğunu vurguladı.

Fransa DİTİB Başkan Yardımcısı Çelebi, festivalin hazırlık sürecinin altı ay sürdüğünü belirterek, emeği geçen herkese minnettar olduğunu ifade etti. Goussainville Belediye Başkanı Hamida, bu tür etkinliklerin Türk kültürünün tanıtbilmesi için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Festivalde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Cam Boncuk Sanatçısı Kadriye Yorulmaz, cam boncuk sanatının 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, bu sanatın Anadolu ve Türkiye'deki geleneklere olan katkısını anlattı.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Goussainville kentinde 9. geleneksel Türk Festivali kapsamında mehter takımı eşliğinde yapılan halk yürüyüşü büyük ilgi gördü. Festivalin üçüncü gününde katılımcılar, mehter takımı eşliğinde ve ellerinde Türkiye ve Fransa bayraklarıyla halk yürüyüşü kapsamında festival alanına kadar yürüdü.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Goussainville kentinde 9. geleneksel Türk Festivali kapsamında mehter takımı eşliğinde yapılan halk yürüyüşü büyük ilgi gördü. Festivalin üçüncü gününde katılımcılar, mehter takımı eşliğinde ve ellerinde Türkiye ve Fransa bayraklarıyla halk yürüyüşü kapsamında festival alanına kadar yürüdü.