Fransa'da Müslüman Karşıtı Sözler İle Öğretmen 1 Yıl Uzaklaştırıldı

Fransa'nın Lyon 3 Üniversitesi'nde bir hukuk profesörü, Müslüman karşıtı, ırkçı ve cinsiyetçi ifadeleri nedeniyle 1 yıl süreyle işten uzaklaştırıldı. Bu olay, Avrupa'da İslamofobi ile Mücadele Topluluğu'nun (CCIE) X hesabından yapılan açıklama ile gündeme geldi.

Profesör, "Afrikalı bir Müslüman, Fransa'da Katolik beyaz gibi asla entegre olamayacak" şeklindeki sözleriyle öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yoğun tepkisini topladı. Tepkilerin artması üzerine durum, üniversitenin disiplin kuruluna taşındı.

Yapılan inceleme neticesinde disiplin kurulu, hukuk profesörünün Müslüman karşıtı, ırkçı ve cinsiyetçi söylemleri nedeniyle 1 yıl işten uzaklaştırılmasına karar verdi. Bu karar, üniversitenin ifade özgürlüğü ve eğitimde eşitlik konusunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.