Fransa'da Ortaokul ve Liselerde Zorunlu Yapay Zeka Eğitimi

Fransa, yeni öğretim yılından itibaren ortaokul ve liselerde yapay zeka eğitimi verecek; telefon yasağı, ruh sağlığı rehberi ve günlük 30 dakika fiziksel aktivite uygulanacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:36
Fransa'da okullarda yapay zeka eğitimi başlıyor

Fransa Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, yeni öğretim yılından itibaren ortaokul ve liselerde öğrencilere yapay zeka eğitimi verileceğini açıkladı. Açıklama, başkent Paris'te düzenlenen bir basın toplantısında yapıldı.

Yapay zeka eğitimi ve zorunluluk

Borne, yapay zekanın "Toplumumuzu dönüştüren gerçek anlamda bir devrim ve öğretme ile öğrenme biçimimizi doğrudan etkiliyor." sözleriyle önemine dikkat çekti. Tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yapay zeka eğitimleri sunulacağını belirten Borne, bu eğitimlerin 7. ve 9. sınıf öğrencileri ile sınava hazırlanan anaokulu ve ilkokul öğretmen adayları için zorunlu olacağını aktardı.

Diğer önlemler

Borne, yeni öğretim yılında ortaokullarda telefonların yasaklanacağını ve 15 yaşından küçüklere sosyal medya platformlarını yasaklamayı amaçladıklarını duyurdu.

Ayrıca, her okula bir ruh sağlığı rehberi atanacağını ve zor durumdaki öğrencilerin tespit edilip yardım alabilmesi için her okulda bir protokol uygulanacağını söyledi.

Her okulda günlük 30 dakikalık fiziksel aktiviteler yapılacağını belirten Borne, okula silah getiren her öğrencinin sistematik olarak disiplin kuruluna gönderileceğini açıkladı.

