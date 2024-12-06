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Fransa'da Sosyalist Parti, Yeni Hükümet İçin Sol İttifaktan Bağımsız Hareket Sinyalini Verdi

Fransa'da Sosyalist Parti, yeni hükümet için sol ittifaktan bağımsız hareket edebileceği sinyalini verdi. Macron yeni başbakan atayacak.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:48
Fransa'da Sosyalist Parti, Yeni Hükümet İçin Sol İttifaktan Bağımsız Hareket Sinyalini Verdi

Fransa'da Sosyalist Parti'nin Bağımsızlık Sinyali

Fransa'da Sosyalist Parti (PS), Michel Barnier'nin hükümetinin düşmesinin ardından yeni hükümet için sol ittifak olan Yeni Halk Cephesi'nden (NFP) bağımsız hareket edebileceğine dair sinyaller verdi.

Macron'un Hedefi: Yeni ve Güçlü Bir Hükümet Kurmak

Merkez sağcı azınlık hükümeti 4 Aralık'ta Meclis'te düşerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki günlerde yeni bir başbakan atayacağını duyurdu. Macron, bu yeni başbakanın da Barnier gibi kısa ömürlü olmaması için Meclis'te daha geniş bir destek alacak bir hükümet kurmayı planlıyor.

Sosyalistlerin Stratejisi

Macron yönetimi, NFP'nin en büyük ikinci ortağı olan Sosyalist Parti'yi (PS) sol ittifaktan ayırmak ve yanına çekmek için çaba gösteriyor. PS Genel Sekreteri Olivier Faure, Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, geçici bir hükümet kurulması için Macron kanadı ve sağcılarla görüşmeye hazır olduklarını ifade etti. Faure, bu görüşmelerin "karşılıklı tavizler" verilerek yapılabileceğini belirtti.

Faure, yeni kabine kurulmasına dair "Bir çözüm bulmalıyız çünkü ülkeyi aylarca duraksama noktasında bırakamayız" diyerek, sol ittifakının tamamının bu müzakerelerde yer almayacağına dikkat çekti.

Eleştiriler ve Gelişmeler

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Eric Coquerel, sosyal medya hesabından sosyalistleri eleştirerek, "Macron yönetiminin hayatta kalmasına yardım etmeye hazırlananların, Macron'un yalnızca NFP'nin kellesini istediğini görmemezlikten gelemez" dedi.

Eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ise X hesabından yaptığı paylaşımda, sağcıların solculara herhangi bir "taviz" verme niyetinde olmadığını vurguladı.

Michel Barnier hükümeti, 4 Aralık'ta Meclis'te yapılan gensoru oylaması sonucunda düştü. Yeni hükümet kurulana kadar Barnier, mevcut görevine devam edecek.

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