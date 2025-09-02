Fransa'da Yaz Yangınları: 30 Bin Hektar Orman Yok Oldu

Bakan Pannier-Runacher ve Meteo-France uyardı

Fransa Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik, Orman, Deniz ve Balıkçılık Bakanı Agnes Pannier-Runacher, ülkede bu yaz çıkan yangınlarda 30 bin hektar ormanlık alanın yok olduğunu açıkladı.

Pannier-Runacher, Paris'te düzenlediği basın toplantısında Fransa'nın 1900'den bu yana en sıcak üçüncü yazını geçirdiğini ve ağustos ayında ülkenin güneyindeki farklı noktalarda sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını belirtti.

Bakan, yaz aylarında son derece ciddi iki sıcak hava dalgasının yaşandığını ve gelecek yıllarda sıcak hava dalgalarının daha sık ve şiddetli olacağının öngörüldüğünü vurguladı.

Pannier-Runacher, yangınlara ilişkin olarak orman yangınlarının 30 bin hektarlık alanı yok ettiğini söyleyerek, 11 bin hektardan fazla ormanlık alanın yandığı Ribaute köyündeki yangının, son 52 yıl göz önünde bulundurulduğunda Aude vilayeti ve Akdeniz için 'tarihi' olduğunu bildirdi.

Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France'un Üst Yöneticisi (CEO) Virginie Schwarz ise Fransa'da 1947'den bu yana 51 sıcak hava dalgasının kaydedildiğini; bunlardan 25'inin 1947-2011 yıllarında, geri kalan 26'sının ise 2011'den bu yana yaşandığını aktardı.