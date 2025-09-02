DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
47,93 0,61%
ALTIN
4.668,29 -1,55%
BITCOIN
4.551.223,55 -1,7%

Fransa'da Yaz Yangınları: 30 Bin Hektar Orman Yok Oldu

Fransa'da yaz yangınlarında 30 bin hektar orman yandı; bakan ve Meteo-France yetkilileri sıcak hava dalgalarının artacağı uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:03
Fransa'da Yaz Yangınları: 30 Bin Hektar Orman Yok Oldu

Fransa'da Yaz Yangınları: 30 Bin Hektar Orman Yok Oldu

Bakan Pannier-Runacher ve Meteo-France uyardı

Fransa Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik, Orman, Deniz ve Balıkçılık Bakanı Agnes Pannier-Runacher, ülkede bu yaz çıkan yangınlarda 30 bin hektar ormanlık alanın yok olduğunu açıkladı.

Pannier-Runacher, Paris'te düzenlediği basın toplantısında Fransa'nın 1900'den bu yana en sıcak üçüncü yazını geçirdiğini ve ağustos ayında ülkenin güneyindeki farklı noktalarda sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını belirtti.

Bakan, yaz aylarında son derece ciddi iki sıcak hava dalgasının yaşandığını ve gelecek yıllarda sıcak hava dalgalarının daha sık ve şiddetli olacağının öngörüldüğünü vurguladı.

Pannier-Runacher, yangınlara ilişkin olarak orman yangınlarının 30 bin hektarlık alanı yok ettiğini söyleyerek, 11 bin hektardan fazla ormanlık alanın yandığı Ribaute köyündeki yangının, son 52 yıl göz önünde bulundurulduğunda Aude vilayeti ve Akdeniz için 'tarihi' olduğunu bildirdi.

Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France'un Üst Yöneticisi (CEO) Virginie Schwarz ise Fransa'da 1947'den bu yana 51 sıcak hava dalgasının kaydedildiğini; bunlardan 25'inin 1947-2011 yıllarında, geri kalan 26'sının ise 2011'den bu yana yaşandığını aktardı.

İLGİLİ HABERLER

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belucistan'da Miting Sonrası Patlama: 4 Ölü, 17 Yaralı
2
Antalya Serik'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Karabük'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
4
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
5
AB Konseyi Başkanı Costa: Gazze'deki insani trajediden büyük endişe
6
Tekirdağ'da Boya Fabrikasında Kimyasal Kazan Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
Çelik: CHP İstanbul Kararı Yargının, 'Terörsüz Türkiye' Süreci Kararlı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter