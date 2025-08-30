DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.465.234,28 -0,95%

Fransa'dan ABD'ye Tepki: Filistinli Yetkililerin BM Vize İptali

Jean-Noel Barrot, ABD'nin BM Genel Kurulu'na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine tepki gösterdi; Gazze, Rusya-Ukrayna ve İran gündemde.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:14
Fransa'dan ABD'ye Tepki: Filistinli Yetkililerin BM Vize İptali

Barrot'tan ABD'nin vize kararına sert tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'nin eylülde New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine tepki gösterdi.

Barrot, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için geldiği Kopenhag'da gazetecilere yaptığı açıklamada, BM merkezinin tarafsız bir alan olduğunu vurgulayarak, 'Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, herhangi bir erişim kısıtlamasına tabi tutulamaz.' dedi.

Gazze vurgusu ve Tel Aviv'e çağrı

Gazze'deki trajedinin sürdüğüne dikkat çeken Barrot, Avrupalıların derhal ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması yönündeki beklentilerini yineleyeceklerini kaydetti. Barrot, Tel Aviv makamlarından insani yardım için giriş kapılarını açmalarını ve Filistin topraklarındaki işgali genişletecek E1 planından vazgeçmelerini istedi.

Rusya-Ukrayna ve yaptırımlar

Barrot, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında güvenlik garantilerini içeren barış müzakerelerinin başlamasını talep ettiklerini belirtti. ABD ve Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin genelkurmay başkanlarının bu hafta güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bu haftaki 'kanlı saldırısını' hatırlatan Barrot, bunun Vladimir Putin'in savaşı sonlandırmaya niyetli olmadığını gösterdiğini savundu. Putin'in, Donald Trump'ın verdiği sürenin sona ermesinin ardından Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddetmeyi sürdürmesi halinde yaptırımlarla zorlanması gerektiğini söyledi. Barrot, Avrupa'nın yaptırımlarının Kopenhag'daki görüşmelerin merkezinde olacağını belirtti.

İran ve E3'ün 'snapback' hamlesi

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin BM yaptırımlarını geri getirebilecek 'snapback' mekanizmasını işletme kararı aldığını anımsatan Barrot, bu yaptırımların nükleer programın kontrolü karşılığında 10 yıl önce kaldırıldığını söyledi.

Barrot, 30 günlük sürenin ardından yaptırımların yeniden uygulanacağını, ancak Tahran hükümetinin E3 ülkelerinin istediği adımı atması halinde yaptırımların ertelenebileceğini ve diplomasi kapısının açık olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter
2
Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması
3
Gazze Yakınında Patlama: 7 İsrail Askeri Yaralandı
4
Konya ve Çevre İllerde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
5
Düzce'de 2 Gündür Kayıp 81 Yaşındaki Kadın Fındık Bahçesinde Sağ Bulundu
6
30 Ağustos Zafer Bayramı Doğu'da Coşkuyla Kutlandı: Van, Bitlis, Hakkari, Muş
7
Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta