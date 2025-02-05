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Fransa'dan İsveç'e Dayanışma Mesajı: Örebro'daki Okul Saldırısı Sonrası Destek

Fransa, Örebro'daki okul saldırısı sonrası İsveç'e dayanışma mesajı gönderdi. 11 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:55
Fransa'dan İsveç'e Dayanışma Mesajı: Örebro'daki Okul Saldırısı Sonrası Destek

Fransa, Örebro'daki Saldırıya İlişkin Destek Mesajı Yayınladı

Fransa, İsveç'in Örebro kentinde bir okula düzenlenen ve 11 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ardından, İsveç'le dayanışma içinde olduklarını duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili olarak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Yer Alan İfadeler

Açıklamada, "Fransa, İsveç'in yanındadır." ifadesi kullanılarak, bu tür trajik olaylara karşı uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Saldırının Detayları

Örebro kentindeki Risbergska Lisesi kampüsüne dün yerel saatle 13.30'da gerçekleştirilen saldırı, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. Olayın ardından İsveç polisi, saldırganın kimliğini tespit etme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İddialar ve Soruşturma Süreci

Aftonbaldet gazetesinde yer alan habere göre, saldırganın 35 yaşında İsveç vatandaşı olduğu ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia ediliyor. Bu bilgilerin soruşturma sürecine katkı sağlaması umuluyor.

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