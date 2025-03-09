Fransa'dan Lazkiye'deki Şiddet Olaylarına Endişe Çıktı

Fransa'dan Lazkiye Açıklaması

Fransa, Suriye'nin sahil kesimindeki Tartus, Lazkiye ve Humus şehirlerinde meydana gelen şiddet olaylarına dair derin bir endişe duyduğunu bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa, Suriye'nin söz konusu bölgelerinde son günlerde yaşanan ciddi şiddet olaylarından derin endişe duymaktadır," ifadesine yer verildi.

Şiddet ve Kınama

Açıklamada, Fransa'nın Suriye'de sivillere ve mahkumlara yönelik inanç temelli şiddeti en güçlü şekilde kınadığı belirtildi. Ayrıca Suriye yönetimine bu suçlara yönelik bağımsız soruşturma yürütme çağrısı yapıldı.

Barışçıl Bir Geçiş Süreci

Fransa, Suriye'de etnik ve dini toplulukları koruma amacını güden, dış müdahalelerden uzak, kapsayıcı ve barışçıl bir siyasi geçişe destek vermeye devam ettiğini vurguladı.

Ceble Saldırısı ve Sonrası

Suriye'de devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Saldırının ardından Suriye ordusu, bölgedeki durumu kontrol altına almak amacıyla takviye birlikleri gönderdi.

Bu operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığına dair haberler uluslararası basın ve sosyal medyada yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Şara'nın Mesajı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştıklarını belirtti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Şara, ülkeyi yeniden inşa etme niyetinde olduklarını ve kan dökme amaçlarının bulunmadığını ifade etti.

Şara, bölgedeki güvenlik güçlerini devrik rejim unsurlarına hızlı müdahalelerinden dolayı tebrik ederek, "Güvenlik güçlerine kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini vurguluyorum," dedi. Ayrıca, "Bizi düşmanlarımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlakımızdan vazgeçtiğimiz anda düşmanlarımızla aynı düzeye ineriz," şeklinde konuştu.