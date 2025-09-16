Fransa'dan Sert Kınama: İsrail'in Gazze Merkezine Yönelik Saldırılar

Fransa, İsrail'in Gazze kent merkezine saldırılarını genişletmesini ve yoğunlaştırmasını kınadı; 300 binden fazla yerinden edilme ve yardım erişimi çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 23:25
Fransa'dan Sert Kınama: İsrail'in Gazze Merkezine Yönelik Saldırılar

Fransa, İsrail'in Gazze Merkezine Yönelik Saldırılarının Yoğunlaştırılmasını Kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin merkezine yönelik saldırılarının genişletilmesini ve yoğunlaştırılmasını sert bir dille kınadı.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle 300 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Metinde ayrıca Fransa'nın, 600 binden fazla sivilin bulunduğu Gazze kenti merkezine yönelik saldırıların genişletilmesini ve yoğunlaştırılmasını eleştirdiği ve Tel Aviv hükümetinden artık "askeri bir mantığı bulunmayan yıkıcı saldırılarına" son vermesini istediği ifade edildi.

Açıklamada İsrail'den ateşkesin sağlanması ve esirlerin tamamının serbest bırakılması için müzakere masasına dönmesi talep edildi.

Fransa, saldırıların Gazze'de kıtlığın yaşandığı ve temel ihtiyaç malzemeleri ile acil sağlık hizmetine erişimin bulunmadığı bir bağlamda genişlediğine de dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca İsrail'e, Gazze'ye insani yardımın derhal, büyük çapta ve engelsiz bir şekilde ulaştırılabilmesi için bölgedeki kısıtlamaları kaldırma çağrısı yapıldı.

