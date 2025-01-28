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Fransa'dan Trump'a Sert Yanıt: Gazze Halkının Yerinden Edilmesi Kabul Edilemez

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Gazze halkının yerinden edilmesine yönelik açıklamalarını kınadı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:53
Fransa'dan Trump'a Sert Yanıt: Gazze Halkının Yerinden Edilmesi Kabul Edilemez

Fransa: Gazze'nin Zorla Boşaltılması Uluslararası Hukuka Aykırı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin "temizlenmesi" için Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli kabul etmesini önerdiği açıklamalara sert tepki gösterdi.

Bakanlık, bir gazetecinin Trump'ın Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamalar hakkındaki tutumunu sorduğu soruya yazılı bir yanıt verdi. Açıklamada, "Gazze halkının zorla yerinden edilmesi kabul edilemez" ifadesine yer verildi.

Fransa'nın mevcut tutumunun değişmediği belirtilen açıklamada, "Bu durum, yalnızca uluslararası hukuka yönelik ağır bir ihlal değil, aynı zamanda iki devletli çözüme ciddi bir engel teşkil eder. Ayrıca, Mısır ve Ürdün gibi yakın ortaklara da istikrarsızlaştırıcı bir faktör olacaktır." denildi.

Açıklamada, Gazze'nin gelecekteki Filistin Devleti içerisinde yer alması gerektiği vurgulandı. Trump ise, Gazze'nin "temizlenmesi" amacıyla daha fazla Filistinli mültecinin bu ülkelere yerleştirilmesine dair çağrısını yineledi.

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