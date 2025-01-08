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Fransa'dan Trump'ın Grönland Açıklamalarına Sert Tepki: 'AB, Egemen Sınırlarına İzin Vermeyecek'

Fransa, Trump'ın Grönland'ı ABD kontrolüne alma önerisine karşı çıktı; 'AB egemen sınırlarına saldırıya izin vermeyecek' dedi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:07
Fransa'dan Trump'ın Grönland Açıklamalarına Sert Tepki: 'AB, Egemen Sınırlarına İzin Vermeyecek'

Fransa, Trump'ın Grönland Yorumlarına Yanıt Verdi

Fransa hükümeti, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Avrupa Birliği (AB) üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına sert bir karşılık verdi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bir radyo programında yaptığı açıklamada, AB’nin egemen sınırlarına herhangi bir saldırıya asla izin vermeyeceğini vurguladı.

Barrot: 'Egemen Sınırlarla İlgili Saldırıya İzin Vermeyeceğiz'

Barrot, France Inter radyosunda gerçekleşen yayında, ABD’nin seçilmiş Başkanı Trump’ın açıklamalarına dair düşüncelerini paylaştı. Barrot, "AB’nin, dünyadaki diğer ulusların, hangisi olursa olsun, kendi egemen sınırlarına saldırmasına izin vermesi söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Trump'ın Açıklamaları ve Tepkiler

Trump, 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğini savunarak, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu ifade etmişti. Bu ifadeler, Grönland yetkilileri başta olmak üzere pek çok kesimden geniş bir tepki topladı.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ın "satılık olmadığını" belirterek, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." şeklinde net bir mesaj iletti.

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