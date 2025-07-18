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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Ukrayna'ya Sürekli Destek Vurgusu Yaptı

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini ve savunma silahları tedarikinin süreceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 18:10
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Ukrayna'ya Sürekli Destek Vurgusu Yaptı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ukrayna'ya her alanda destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Barrot, Fransa'nın başkenti Paris'te, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'u ağırladı.

Yapılan ortak basın toplantısında, Barrot, Wadephul'u Paris'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Barrot, iki ülkenin Avrupa politikaları ve uluslararası meselelerde yakın işbirliği içinde olduğuna dikkat çekerek, "Fransa-Almanya motoruna bağlıyız." dedi.

Bu ortaklığın, her iki ülkenin daha güçlü, egemen ve dayanıklı bir Avrupa'nın inşasında ön saflarda çabalamalarını sağladığını vurgulayan Barrot, "Harekete geçebilen, vatandaşlarını koruyan, demokratik değerlerini savunabilen ve uluslararası arenada tek bir ağızdan açıkça konuşabilen bir Avrupa'ya inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Barrot, mevcut görüşmenin, Fransa ve Almanya arasında ağustos ayı sonunda düzenlenecek ortak Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın hazırlıklarına katkı sağladığını belirtti.

"Ülkelerimiz büyük zorluklarla karşı karşıya. Ukrayna ile birlikte kıtada devam eden savaş, küresel ölçekte artan rekabet, iklim ve teknolojik değişikliklerin hızlanması ve olası bir ticaret savaşı tehdidi göz ardı edilemez." şeklinde konuştu.

Rusya'ya karşı Ukrayna'ya sürekli destek vermeye kararlı olduklarını vurgulayan Barrot, "Bu destek, özellikle kendisini savunması için Ukrayna'ya silah tedarikine devam etmekten ve aynı zamanda Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları ağırlaştırmaktan geçiyor." dedi.

Barrot, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla savaş kaynaklarını kurutmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu sabah Avrupa Birliği'nin (AB) kabul ettiği yeni yaptırım paketinden memnunuz." dedi. Bu yaptırım paketi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022'den bu yana kabul edilen en ağır yaptırım paketi olma özelliği taşıyor.

Barrot, "Kendi savunma kapasitemizi artırmaya ve Avrupa savunma sanayi ve teknoloji altyapımızı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Ayrıca, AB'nin Brüksel'de kabul edilen yeni finansman aracı Avrupa Güvenlik Eylem Planı (SAFE) ve Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP) girişimlerinin, Avrupa'nın güvenlik ve savunma alanında egemenliğini güçlendirdiğini belirtti.

Orta Doğu’daki durumu da gündeme getiren Barrot, "Gazze'de ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve kalıcı bir çözüm için müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunuyoruz." dedi. Bunun yanı sıra, İran konusundaki önceliklerinin diplomasi olduğunu vurguladı.

Sınır ve göç meselelerini de ele alan Barrot, "Sınırlarında kontrolleri güçlendirmek Almanya'nın hakkı. Kamu düzeninin muhafaza edilmesi önemli ancak bu, Schengen bölgesindeki serbest dolaşımı pahasına olmamalı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ek gümrük vergilerini ve AB Komisyonu'nun bu konudaki müzakerelerini değerlendiren Barrot, çözüme müzakere yoluyla ulaşma arzularını dile getirdi. "Tüm senaryolara hazırlıklı olmalı, orantılı ve inandırıcı karşı önlemler almaya hazır olmalıyız." diyen Barrot, ABD'nin Ukrayna'ya ek silah göndereceğine ilişkin açıklamasını ise "mükemmel bir haber" olarak nitelendirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot (fotoğrafta), Ukrayna'ya her alanda destek vermeyi...

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot (fotoğrafta), Ukrayna'ya her alanda destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Barrot, Fransa'nın başkenti Paris'te, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'u ağırladı. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Barrot, Wadephul'u Paris'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot (fotoğrafta), Ukrayna'ya her alanda destek vermeyi...

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot (fotoğrafta), Ukrayna'ya her alanda destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Barrot, Fransa'nın başkenti Paris'te, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'u ağırladı. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Barrot, Wadephul'u Paris'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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