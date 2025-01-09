Fransa Dışişleri PKK Konusunda Net Bir Yanıt Vermekten Kaçındı

Fransa Dışişleri, PKK'yı Tanımlamada Belirsizlik Yaşıyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, AA muhabirinin Suriye'deki PKK/YPG varlığı ve Fransa’nın bu unsurlara yaklaşımına dair sorularını yanıtlarken net bir açıklama yapmadı. "Fransa, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor mu?" sorusuna açık bir karşılık vermekten kaçındı.

SDG ve PKK İlişkisi Üzerine Sınırlı Açıklamalar

Lemoine, Suriye'de SDG olarak bilinen yapının PKK ile olan ilişkisi hakkında doğrudan bir ifade kullanmaktan çekindi. Toplantıda, Fransa'nın Suriye'deki gruplara yaklaşımının geçiş sürecine dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Kürt güçlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Macron'un sözlerini hatırlatmak isterim. Suriye demokratik güçlerine ve özgürlük savaşçılarına borcumuzun bilincindeyiz. Onlar terörle mücadelenin zorlu yıllarında yanımızda oldular," dedi.

Lübnan'daki Gelişmelere Değindi

Bununla birlikte, Lemoine basın toplantısında bölgesel gelişmelere de değindi. Lübnan'da yeni bir Cumhurbaşkanı seçilmesi konusundaki memnuniyetini ifade ederek, bu durumu Lübnan halkı ve müttefikleri için bir umut olarak nitelendirdi.

Lemoine ayrıca, bu seçimle birlikte Lübnan halkını bir araya getirecek güçlü bir hükümetin kurulması gerektiğine vurgu yaptı.