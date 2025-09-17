Fransa, eski başbakan ayrıcalıklarına zaman sınırlaması getirdi

Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

Fransa'da, eski başbakanların görev sonrası elde ettiği ayrıcalıklara ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname, uygulamaya ilişkin zaman sınırlamasını ve kapsamını belirliyor.

Uygulamanın ayrıntıları

Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren eski başbakanlar görevden ayrıldıktan sonra 10 yıl boyunca bir makam aracı ve bir şoför desteği almaya devam edecek.

Kararname, 2016'ya kadar görev yapan eski başbakanlar için geçerli olacak ve isimleri arasında Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault, François Fillon, Dominique de Villepin bulunuyor.

Lecornu'nun tasarruf hedefleri

Yeni Başbakan Sebastien Lecornu, ülkenin kamu borcu yükünü azaltmak amacıyla tasarruf arayışlarını sürdürüyor. Lecornu, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2026'dan itibaren eski hükümet üyelerinin hayat boyu elde ettiği avantajların kaldırılacağını duyurmuştu.

Lecornu ayrıca "Cumhuriyetin, tehdit edilen kişileri koruması normal olsa da geçici bir statü için bu kişilerin ömür boyu avantajlardan yararlanması düşünülemez." ifadesini kullanarak, eski başbakan ve içişleri bakanlarına artık polis korumasının belirli süreyle sağlanacağını; risk durumuna göre bu sürenin uzatılabileceğini belirtti.

Siyasi ve mali arka plan

Fransa'da geçen hafta merkez sağcı François Bayrou hükümeti, 2026 bütçe projesi kapsamında öngörülen yaklaşık 44 milyar avroluk tasarruf tedbirleri nedeniyle güvenoyu alamayarak düşmüştü. 9 Eylül'de Bayrou yerine göreve getirilen Lecornu, kamu borcunu azaltmak için farklı tasarruf yollarını araştırıyor.

Lecornu, hafta sonu yaptığı açıklamada bir önceki hükümetin tasarruf planı kapsamında tepki çeken 2 resmi tatil gününün iptalinden vazgeçtiklerini duyurmuştu. Muhalefetteki solcu siyasetçiler ise, kamu borcunun azaltılması için ülkedeki en büyük mirasa sahip kişilerden yüzde 2 oranında yeni vergi alınmasını talep ediyor.