Fransa, eski başbakan ayrıcalıklarına zaman sınırlaması getirdi

Fransa, eski başbakanların ömür boyu ayrıcalıklarını kaldırıp 1 Ocak 2026 itibarıyla 10 yıllık araç ve şoför desteği sınırlaması uygulayacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:52
Fransa, eski başbakan ayrıcalıklarına zaman sınırlaması getirdi

Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

Fransa'da, eski başbakanların görev sonrası elde ettiği ayrıcalıklara ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname, uygulamaya ilişkin zaman sınırlamasını ve kapsamını belirliyor.

Uygulamanın ayrıntıları

Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren eski başbakanlar görevden ayrıldıktan sonra 10 yıl boyunca bir makam aracı ve bir şoför desteği almaya devam edecek.

Kararname, 2016'ya kadar görev yapan eski başbakanlar için geçerli olacak ve isimleri arasında Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault, François Fillon, Dominique de Villepin bulunuyor.

Lecornu'nun tasarruf hedefleri

Yeni Başbakan Sebastien Lecornu, ülkenin kamu borcu yükünü azaltmak amacıyla tasarruf arayışlarını sürdürüyor. Lecornu, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2026'dan itibaren eski hükümet üyelerinin hayat boyu elde ettiği avantajların kaldırılacağını duyurmuştu.

Lecornu ayrıca "Cumhuriyetin, tehdit edilen kişileri koruması normal olsa da geçici bir statü için bu kişilerin ömür boyu avantajlardan yararlanması düşünülemez." ifadesini kullanarak, eski başbakan ve içişleri bakanlarına artık polis korumasının belirli süreyle sağlanacağını; risk durumuna göre bu sürenin uzatılabileceğini belirtti.

Siyasi ve mali arka plan

Fransa'da geçen hafta merkez sağcı François Bayrou hükümeti, 2026 bütçe projesi kapsamında öngörülen yaklaşık 44 milyar avroluk tasarruf tedbirleri nedeniyle güvenoyu alamayarak düşmüştü. 9 Eylül'de Bayrou yerine göreve getirilen Lecornu, kamu borcunu azaltmak için farklı tasarruf yollarını araştırıyor.

Lecornu, hafta sonu yaptığı açıklamada bir önceki hükümetin tasarruf planı kapsamında tepki çeken 2 resmi tatil gününün iptalinden vazgeçtiklerini duyurmuştu. Muhalefetteki solcu siyasetçiler ise, kamu borcunun azaltılması için ülkedeki en büyük mirasa sahip kişilerden yüzde 2 oranında yeni vergi alınmasını talep ediyor.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Çorlu'da Helikopter ve Dron Destekli Asayiş Uygulaması: 900 Polisle Denetim
2
Lahbib: BM raporu 'İsrail Gazze'de soykırım' — AB yaptırım paketi devrede
3
Tunus'ta Binlerce Eğitimci UGTT'nin Çağrısıyla Protestoda
4
Fransa'da Aly Diouara'ya ırkçı mektup: Milletvekili şikayetçi oldu
5
Abdullah Özdemir'den Özgür Özel'in Bayrampaşa İddiasına Sert Yanıt
6
Space Pioneer Tienlong-3'ün Ateşleme Testini Başarıyla Tamamladı
7
İsrail Ordusu Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus Kentlerine Baskın Düzenledi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa