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Fransa, İsrail'in Gazze Saldırısını Kınadı

Fransa, Gazze'de sivil kayıplara yol açan İsrail saldırısını kınayarak insani yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:11
Fransa, İsrail'in Gazze Saldırısını Kınadı

Fransa'dan Saldırılara Tepki

Fransa, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Lahiya bölgesinde 100'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırısını kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kişilerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İnsani Yardım Çağrısı

Açıklamada Fransa'nın, İsrail'in bu saldırılarının yanı sıra sağlık durumu kritik olan hastanelere yönelik saldırılarını da kınadığı belirtildi. Fransa, Gazze'nin kuzeyine dayatılan ablukanın kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, bölgedeki geçiş noktalarının yeniden açılmasını ve insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaşmasını talep etti.

Ateşkes ve Sivil Kaybı Üzerine

Fransa, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısını yineleyerek, "Gazze halkının acıları sona ermeli. Esirler serbest bırakılmalı" ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, son 24 saatte gerçekleştirdiği "katliamlar" sonucunda 102 kişinin hayatını kaybettiğini, 287 kişinin yaralandığını bildirmişti. Ayrıca, 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar sonucunda Gazze'de büyük kayıplar yaşandığı kaydedildi.

Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığı saldırılar sonrası başlayan çatışmalarda, yaklaşık 43 bin 163 Filistinli hayatını kaybetti, 101 bin 510 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu ve sivil altyapının hedef alındığı bildirildi.

Israilli yetkililer, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 776 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca, insani ara dönemlerinde karşılıklı olarak esirlerin serbest bırakılması gerçekleşti ancak binlerce Filistinli hâlâ alıkonulmaya devam ediyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan saldırılarda 166'sı çocuk olmak üzere 763 Filistinli yaşamını yitirdi.

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