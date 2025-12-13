DOLAR
Uşak'ta Kaza: Dulay Çifti Ahmetler Köyünde Defnedildi

Uşak Eşme'deki kazada hayatını kaybeden Ramazan ve Ayşe Dulay, Ahmetler köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi; sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:02
Olayın Detayları

Uşak'ın Eşme ilçesinde 11 Aralık tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Ramazan Dulay ile eşi Ayşe Dulay, Ahmetler köyünde bugün toprağa verildi.

Kaza, Eşme-Uşak karayolu Ahmetler köyü yakınlarında yaşandı. Olay yerinde Mehmet Karaman (80) ile Ayşe Dulay yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Ramazan Dulay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Karaman'ın cenazesi ise dün aynı köyde defnedilmişti.

Cenaze Töreni

Yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlanan Dulay çiftinin cenazeleri, köydeki evlerinde helallik alınmasının ardından Ahmetler köyü camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.

Öte yandan, kazaya karışan otomobil sürücüsü dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

