Fransa, İsrail'in Gazze'ye Insani Yardımını Askıya Almasını Kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, İsrail makamlarının ramazan ayında Gazze'ye yönelik insani yardımı askıya almasını kınadıklarını ifade etti.

Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir AA muhabirinin, "İsrail'in, ramazanda Gazze'ye yönelik insani yardımları durdurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Lemoine, İngiltere ve Almanya ile birlikte ortak bir açıklama yaparak, İsrail'in bu kararını sert bir dille kınadıklarını vurguladı.

Lemoine, "İsrail hükümetinin, devlet kurumları ve İsrailli yetkililer ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) arasındaki tüm teması yasaklayan bir yasayı uygulamaya koyması sonrasında bu insani yardımları askıya almasını kesin bir dille kınıyoruz." dedi.

Yaptıkları ortak açıklamada, Tel Aviv hükümetinden uluslararası yükümlülüklerine uymasını ve Filistinlilere insani yardım sağlama sorumluluğunu yerine getirmesini talep ettiklerini belirten Lemoine, "Gazze halkının içinde bulunduğu felaket niteliğindeki durum göz önünde bulundurulduğunda, insani yardımın sağlanması son derece acil bir zorunluluktur." şeklinde konuştu.

Bunun uluslararası hukuka göre İsrail'in yerine getirmesi gereken bir yükümlülük olduğunu vurgulayan Lemoine, olası yaptırımlar hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.

İki Devletli Çözüm İçin Konferans Duyurusu

Lemoine, Fransa ve Suudi Arabistan eş başkanlığında haziran ayında iki devletli çözüme ilişkin bir konferans düzenleyeceklerini duyurdu.

Rusya makamlarının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un savaşın sürmesini istediğini savunmasıyla ilgili Lemoine, "Çatışmaları başlatanlar tarafından yapılan oldukça garip bir açıklama." ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Lemoine, Şubat 2022'de Ukrayna topraklarına giren ve savaşı başlatan tarafın Rusya olduğunu belirterek, "Fransa, başından bu yana barış mesajları dile getirdi ve hala bunu istemekte. Cumhurbaşkanının son açıklamaları da bunu net şekilde gösteriyor. Ukrayna'da istikrarlı ve kalıcı barış arzuluyoruz." dedi.

Lemoine, Rusya-Ukrayna savaşını asla istemediklerini ve başından beri savaşa karşı olduğunu yineleyerek, "Rusya'dan bu saldırıyı durdurması çağrısında bulunduk fakat Rusya bunu hiçbir zaman yerine getirmedi ve devam etti. Dolayısıyla bugün savaşı isteyen Rusya." ifadelerini kullandı.