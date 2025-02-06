Fransa Mahkemesi, Doualemn'in Sınır Dışı Kararını Bozdu

Fransa Mahkemesi'nden Önemli Karar

Fransa'da yerel mahkeme, nefret suçunu yaymakla suçlanan Cezayirli sosyal medya fenomeni Numan Bualam’ın bilinen ismiyle Doualemn’in sınır dışı edilmesine yönelik kararı bozdu. Bu gelişme, Fransa ve Cezayir arasındaki gergin ilişkilerin yeniden tırmandığı bir dönemde yaşandı.

Mahkeme, Acil Prosedür Üzerine Şüpheler Belirtti

Ulusal basının aktardığı haberlere göre, Melun İdari Mahkemesi, Mesnil-Amelot Gözetim Merkezi'nde tutulan Doualemn'in sınır dışı edilmesi kararının yasal olup olmadığına dair ciddi şüpheler olduğunu açıkladı. Bu nedenle, ilgili Valilikten Doualemn'in durumunu üç ay içinde yeniden değerlendirmesi talep edildi ve bu süreçte fenomene geçici ikamet izni verilmesine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı Temize Götürecek

Fransa İçişleri Bakanlığı, mahkeme kararına itiraz edeceğini bildirdi ve Doualemn'in bugün gözetim merkezinden çıkmasının beklendiği ifade edildi. Cezayir vatandaşı olan Doualemn, Şubat ayı sonunda Fransa'da yargılanması öncesinde oturum izninin iptal edilmesi sonucu sınır dışı edilme kararını almıştı.

Nefret Suçları ve Cezayir ile İlişkiler

Cezayir hükümeti, Doualemn’i 9 Ocak tarihinden itibaren Cezayir'e göndermiş, ancak ülkeye girişine izin vermemişti. Aynı gün içerisinde Doualemn geri gönderilmiş ve Seine-et-Marne bölgesindeki gözetim merkezine alınmıştı.

Fransa ve Cezayir İlişkilerinde Gerginlik

Fransa ile Cezayir ilişkileri son yıllarda gergin bir seyir izliyor. Özellikle Fransa'nın Fas’ın Batı Sahra bölgesindeki özerklik planına desteği, Cezayir ile ilişkilerdeki gerilimi artırmış durumda. Cezayir, Temmuz 2024'te bu mesele üzerine büyükelçisini geri çekmişti.

İki ülke arasında çözüm bekleyen tarihsel sorunlar da bulunuyor. Bu sorunlar arasında Basınçlı Cezayir arşivinin iadesi, Fransız yetkililerin yıllardır sürdürdüğü müzakerelere rağmen henüz cevap alınamayan Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin liderlerine ait kafataslarının iadesi, ve Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde yaptığı nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödemesi bulunuyor.