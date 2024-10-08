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Fransa Meclisi, Gensoru Önergesini Reddetti

Fransız Meclisi, Yeni Halk Cephesi'nin hükümete karşı sunduğu gensoru önergesini yeterli destek bulamayarak geri çevirdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 23:14
Fransa Meclisi, Gensoru Önergesini Reddetti

Fransa'da Gensoru Önergesi Reddedildi

Fransa'da Yeni Halk Cephesi (NFP) tarafından hükümete karşı gündeme getirilen gensoru önergesi, Ulusal Meclis’te yeterli oyu bulamayarak reddedildi.

Oylama Sonuçları

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, NFP üyesi 192 milletvekilinin Merkez Sağcı Başbakan Michel Barnier yönetimindeki hükümete karşı sunduğu önerge, yalnızca 197 "evet" oyu toplayabildiği için yeterli çoğunluğa ulaşamayarak geri çevrildi.

Aşırı Sağcı Partinin Pozisyonu

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi, gensoru önergesini desteklemeyerek, mevcut hükümetin muhalefet açıklamalarını dikkate aldığını savundu. RN Meclis Grup Başkanvekili Guillaume Bigot, Barnier'nin meclisteki durumuna atıfta bulunarak, RN lideri Marine Le Pen’in sosyal konulardaki tutumunu değiştirdiğini söyledi.

Sol İttifakın Tepkisi

NFP’nin ortaklarından olan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Clemence Guette, "Kaybedenlerin yönettiği bir meclisteyiz" diyerek eleştirilerini dile getirdi. Guette, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sağcıları hükümette tuttuğunu vurguladı.

Sosyalist Parti Liderinin Açıklamaları

Sosyalist Parti (PS) lideri Olivier Faure, eğer Barnier, sol ile uzlaşma sağlamazsa aşırı sağın onayını alarak başbakanlıkta kalabileceğini ifade etti. Faure, Barnier'ye, "Bizim talebimiz sosyal ve iklim adaleti" diye seslendi.

Seçim Sürecine Dair Gelişmeler

Fransa'da, hükümete karşı verilen bir önergenin kabul edilmesi için 577 sandalyeli mecliste en az 289 oy gerekmekte. Macron, erken seçimlerden sonra 5 Eylül'de Barnier'i yeni başbakan olarak atadı. Ancak, NFP'nin bu atamayı yetersiz bulması, meclisteki siyasi durumu zorlaştırıyor.

Bundan önce, Macon'un yapılan erken seçim sonuçlarına 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan seçimlerde hiçbir partinin 289 milletvekiline ulaşamaması, Fransa’nın tarihteki en parçalı meclis tablosunu ortaya çıkartmıştı. Macron’un, 2024 Paris Olimpiyatları süresince yeni bir başbakan atamayacağı belirtiliyor.

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