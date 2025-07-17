DOLAR
40,32 -0,02%
EURO
46,6 0%
ALTIN
4.329,97 -0,25%
BITCOIN
4.845.271,53 -0,87%

Fransa Milli Günü İzmir'de Coşkuyla Kutlandı

Fransa'nın Milli Günü, İzmir'de düzenlenen özel bir resepsiyonla kutlandı. Ekonomik ve kültürel ilişkiler vurgulandı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 22:48
Fransa Milli Günü İzmir'de Coşkuyla Kutlandı

Fransa Milli Günü'nde İzmir'de Buluşma

Fransa'nın Milli Günü, İzmir'de Arkas Mattheys Köşkü'nde gerçekleştirilen etkileyici bir resepsiyon ile kutlandı. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, burada yaptığı konuşmada, ekonomik, politik, kültürel ve siyasi diyalog aracılığıyla Fransa-Türkiye ilişkilerinin tarihinin birlikte yazılmaya devam ettiğini vurguladı.

Rekor Vize Başvuruları

Dumont, Fransa'ya çalışmak, eğitim görmek ya da gezmek üzere seyahat edenlerin sayısının giderek arttığını belirterek, "2024 yılı itibarıyla tarihi bir rekora ulaşıyoruz. Fransa'nın Türkiye'deki konsoloslukları tarafından toplamda 163 bin vize düzenlendi. Bu rekorun 2025'te de artarak devam edeceğine inanıyorum," dedi. 500 yılı aşkın bir süredir İzmir ile Fransa arasında güçlü bağların olduğunu da dile getirdi.

Konsoloslardan Mesajlar

Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton ise bu yıl yedinci kez İzmir'e geldiğini belirterek, her seferinde gösterilen samimiyet ve konukseverliği takdir etti. Fanton, tarih, kültür ve iktisat açısından İzmir ile Fransa arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkat çekti.

Fransa'nın İzmir Fahri Konsolusu Bernard Arcas, Fransa'nın ulusal bayramının sadece Fransız tarihinin önemli bir günü değil, aynı zamanda halkların onur, adalet ve barış için ortak mücadelelerinin evrensel bir hatırlatıcısı olduğunu vurguladı.

Etkinlikte Sanat ve Misafirler

Konuşmaların ardından düzenlenen mini konserde Büyükelçi Dumont'un çello çaldığı anlar, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Etkinliğe İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fransa Milli Günü, İzmir'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Fransa'nın İzmir Fahri Konsolusu...

Fransa Milli Günü, İzmir'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Fransa'nın İzmir Fahri Konsolusu Bernard Arcas, Bornova ilçesindeki Arkas Mattheys Köşkü'nde düzenlenen programda konuşma yaptı.

Fransa Milli Günü, İzmir'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Fransa'nın İzmir Fahri Konsolusu...

Fransa Milli Günü, İzmir'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Fransa'nın İzmir Fahri Konsolusu Bernard Arcas, Bornova ilçesindeki Arkas Mattheys Köşkü'nde düzenlenen programda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cansuyu Derneği Vekaletle Kurban Kesimlerine Devam Ediyor
2
Trump'ın İsrail Büyükelçisi Adayı Huckabee'ye Senato Oturumunda Filistin Protestosu
3
İmamoğlu: AYM'nin 2007 Kararı Bugünün Konusu Değil
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Mesaj
5
Trump'a Suikast Girişimi: Gizli Servis ve FBI'dan Açıklama
6
Farklı şehirlerde aynı kaderi paylaştılar! Dede ve torun aynı günde hayata gözlerini yumdu
7
Kaş Açıklarında Sürüklenen Teknedeki Kişi Kurtarıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi