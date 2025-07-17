Fransa Milli Günü İzmir'de Coşkuyla Kutlandı

Fransa Milli Günü'nde İzmir'de Buluşma

Fransa'nın Milli Günü, İzmir'de Arkas Mattheys Köşkü'nde gerçekleştirilen etkileyici bir resepsiyon ile kutlandı. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, burada yaptığı konuşmada, ekonomik, politik, kültürel ve siyasi diyalog aracılığıyla Fransa-Türkiye ilişkilerinin tarihinin birlikte yazılmaya devam ettiğini vurguladı.

Rekor Vize Başvuruları

Dumont, Fransa'ya çalışmak, eğitim görmek ya da gezmek üzere seyahat edenlerin sayısının giderek arttığını belirterek, "2024 yılı itibarıyla tarihi bir rekora ulaşıyoruz. Fransa'nın Türkiye'deki konsoloslukları tarafından toplamda 163 bin vize düzenlendi. Bu rekorun 2025'te de artarak devam edeceğine inanıyorum," dedi. 500 yılı aşkın bir süredir İzmir ile Fransa arasında güçlü bağların olduğunu da dile getirdi.

Konsoloslardan Mesajlar

Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton ise bu yıl yedinci kez İzmir'e geldiğini belirterek, her seferinde gösterilen samimiyet ve konukseverliği takdir etti. Fanton, tarih, kültür ve iktisat açısından İzmir ile Fransa arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkat çekti.

Fransa'nın İzmir Fahri Konsolusu Bernard Arcas, Fransa'nın ulusal bayramının sadece Fransız tarihinin önemli bir günü değil, aynı zamanda halkların onur, adalet ve barış için ortak mücadelelerinin evrensel bir hatırlatıcısı olduğunu vurguladı.

Etkinlikte Sanat ve Misafirler

Konuşmaların ardından düzenlenen mini konserde Büyükelçi Dumont'un çello çaldığı anlar, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Etkinliğe İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fransa Milli Günü, İzmir'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Fransa'nın İzmir Fahri Konsolusu Bernard Arcas, Bornova ilçesindeki Arkas Mattheys Köşkü'nde düzenlenen programda konuşma yaptı.

Fransa Milli Günü, İzmir'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Fransa'nın İzmir Fahri Konsolusu Bernard Arcas, Bornova ilçesindeki Arkas Mattheys Köşkü'nde düzenlenen programda konuşma yaptı.