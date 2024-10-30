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Fransa, Nikotin Poşetlerini Yasaklıyor

Fransa, gençler arasında artan nikotin poşeti kullanımı nedeniyle yasaklamaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 22:32
Fransa, Nikotin Poşetlerini Yasaklıyor

Fransa'da Nikotin Poşetleri Yasaklanıyor

Fransa, gençler arasında hızla yayılan nikotin poşetlerini yasaklama sürecine girdi. Fransa Sağlık Bakanı Genevieve Darrieussecq, Fransız Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, bu ürünlerin kullanımının yol açtığı zehirlenme vakalarının artış gösterdiğini belirtti.

Gençlerin Sağlığı Öncelik

Darrieussecq, bu nikotin poşetlerinin reklamlarının genellikle gençlere yönelik olduğuna dikkati çekerek, onların güvenliği için tedbir almak istediklerini ifade etti. Hükümetin, nikotin poşetleri ve benzeri ürünlerle ilgili yasaklama kararı alacağını ve bunun önümüzdeki haftalarda duyurulacağını açıkladı.

Tehlikelere Dikkat Çekildi

Sağlık Bakanı, yüksek nikotin dozuna sahip bu ürünlerin son derece tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Bu tür ürünlerin pazarlanmasını engellemek bizim görevimiz," dedi. Özellikle gençler arasında oldukça yaygın olan nikotin poşetleri, çay poşetlerine benzer bir yapıda ve çeşitli aromalarda satışa sunuluyor.

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