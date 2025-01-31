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Fransa'nın Karma Komisyonu 2025 Bütçe Tasarısında Uzlaştı

Fransa'da 14 parlamenterden oluşan karma komisyon, 2025 bütçe tasarısını onayladı. Tasarı, 3 Şubat'ta Ulusal Meclis'te görüşülecek.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 19:20
Fransa'nın Karma Komisyonu 2025 Bütçe Tasarısında Uzlaştı

Fransa'da 14 parlamenterden oluşan karma komisyon, 2025 bütçe tasarısı üzerinde ortak bir metinde uzlaştı. Komisyon, 2 gün süren görüşmelerin ardından bütçe taslağını onayladı.

Görüşmeler sonucunda üzerinde mutabık kalınan bütçe tasarısı, 3 Şubat tarihinde, yerel saatle 16.00'dan itibaren Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda değerlendirilecek.

Bütçe tasarısının Parlamento tarafından onaylanabilmesi için Senato ve Ulusal Meclis'in aynı metni kabul etmesi gerekiyor. Ancak, Fransa Başbakanı François Bayrou, parlamentoda çoğunluğa sahip olmadığı için bütçeyi oylama yapmadan yürürlüğe koyma yetkisini veren Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını uygulama hakkına sahip.

Başbakan Bayrou, bu yetkiyi kullandığında Anayasa, muhalefete hükümete karşı gensoru önergesi sunma hakkı tanıyor. Tasarı, Bayrou'nun selefi ve merkez sağcı eski Başbakan Michel Barnier hükümetinin 4 Aralık 2024'te düşmesine neden olduğu biliniyor. Hükümet ile muhalefet arasında bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda, sol ittifakı ve aşırı sağcı vekiller, hükümete karşı verilen gensoru önergesini desteklemişti.

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