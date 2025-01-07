Fransa, Ukraynalı Askerlerin Firarını Doğruladı

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Fransa Savunma Bakanlığı, Fransa'da eğitim alan Ukraynalı askerler hakkında çıkan haberleri değerlendirerek, "onlarca" askerin firar ettiğini doğruladı.

Ukrayna Tugayın Durumu

Yaklaşık 3 yıldır süren Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca batılı ülkelerin Ukrayna’ya sağladığı askeri eğitim ve silah desteği devam etmekte. Eğitim alan 4 bin 500 Ukraynalı askerden 2 bin 300'ünün Fransa'da eğitim aldığı belirtilirken, Fransa'da firar vakalarının yaşandığı ve bazı askerlerin cepheye gitmeden kaçtığı aktarıldı.

Bakanlık Yetkilisi Açıklamalarda Bulundu

Ulusal basın, Fransa Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberlerde, "onlarca" askerin cepheye gitmeden firar ettiğini aktardı. Savunma Bakanlığı yetkilisi, bu askerlerin Ukrayna ordusu komutasında olduğunu belirtti ve firar eden askerler için Fransa'da ceza verilmediğini vurguladı. Yetkili, firar eden asker sayısının eğitim alan Ukraynalı askerler yanında "oldukça az" olduğunu ifade etti.

Ukrayna Kara Kuvvetleri'nden Açıklama

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Mikhailo Drapaty, eğitim alan askerlerden oluşan tugayda bazı sorunların yaşandığını ve bu sorunların çözülmekte olduğunu belirtti. Drapaty, Fransa'da firar eden asker sayısının da çok az olduğunu ifade etti.

Ukrayna Askerlerinin Firar İstatistikleri

Ukrayna'da, 50'sinin Fransa'daki eğitimler sırasında olmak üzere toplam 1700 askerin cepheye gitmeden firar ettiği bilgisi basına yansıdı.

Uluslararası Destek

Savaşın başından bu yana Ukrayna'ya destek veren batılı koalisyon güçleri, Ukraynalı askerleri 30'dan fazla ülkede 100 bini aşkın askerin eğitim almasına olanak tanırken, bu süreçte yaşanan firarlar dikkat çekici bir sorun haline geldi.