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Fransa Ulusal Barolar Konseyi'nden Suriye'deki Fransız Çocukların Geri Getirilmesi Çağrısı

Fransa Ulusal Barolar Konseyi, Suriye'deki Fransız çocukların geri getirilmesini talep etti. Çocukların koşulları insan onuruyla bağdaşmıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:13
Fransa Ulusal Barolar Konseyi'nden Suriye'deki Fransız Çocukların Geri Getirilmesi Çağrısı

Fransa Ulusal Barolar Konseyi, Suriye'deki Fransız Çocuklar İçin Harekete Geçiyor

Fransa Ulusal Barolar Konseyinin (CNB) Özgürlükler ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Amelie Morineau, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki kamplarda bulunan Fransız çocukların bir an önce ülkelerine geri getirilmesi gerektiğini savundu.

Kamp Koşulları İnsani Değil

Morineau, bu çocukların tutulduğu koşulların insan onuruyla bağdaşmadığını vurgulayarak, 17 Mayıs 2024'te yayımlanan raporda, DEAŞ sonrası bu çocukların çoğunun Roj ve Al Hol kamplarında bulunduğunu belirtti.

Fransa'nın İki Yüzlü Tutumu

Fransız İçişleri Bakanlığı'nın 2016 verilerine göre, 650'den fazla Fransız, terör örgütleri Nusra Cephesi ve DEAŞ'a katılmak için Suriye ile Irak'a gitmişti. CNB, bu çocukların anneleriyle ayrılmadan geri getirilmesini isteyen hukuki düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.

Uluslararası Heyetten Destek

Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Af Örgütü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransız çocukların geri getirilmesi için Fransa hükümetine çağrıda bulundu. AİHM, gibi bir insanlık durumu yaşandığını ifade eden Morineau, bu durumun çocuk haklarının ihlali olduğunu belirtti.

Ailelerin Çağrısı

Suriye'deki Fransızların aileleri, oluşturdukları Birleşik Aileler Topluluğu aracılığıyla bu çocukların ülkelerine dönmelerini istiyor. Topluluk, Fransa hükümetine çocukların güvenli bir şekilde geri getirilmesi için çaba gösterme çağrısında bulundu.

Fransa'nın Adalet Anlayışı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Suriye'deki Fransız vatandaşlarının oraya kendi istekleriyle gittiklerini belirtti ve bu kişilerin suç işledikleri yerlerde yargılanmaları gerektiğini vurguladı. Morineau ise, Fransa'nın kendi vatandaşları için adil yargı talep etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Morineau, "Fransa, İnsan Hakları Bildirisi'nin ülkesi olmakla övünürken, kendi vatandaşlarına dair adil yargılama hakkını gözetmeyen uygulamalara da karşı çıkmalıdır" dedi. Fransa, Suriye'deki insanlık dışı koşullara göz yummamalı ve bu çocukların geri getirilmesi için derhal harekete geçmelidir.

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