Fransa ve Belçika'ya Çağrı: Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Korunmalı

130 kamuya mal olmuş isim, Fransa ve Belçika hükümetlerine Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nu koruma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 18:02
Kamuoyundan hükümetlere ortak talep

Fransa ve Belçika'da kamuya mal olmuş 130 kişi, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'nu koruması için hükümetlerine çağrıda bulundu.

Dünyaca ünlü Cezayir asıllı Fransız DJ Snake, Belçikalı şarkıcı Angele, Fransız sosyal medya fenomeni Lena Mahfouf'un da yer aldığı imzacılar, filonun güvenliğini sağlamanın hayati olduğunu vurguladı.

Le Nouvel Obs'da yayımlanan bildiride, Gazze'de 500 bin kişinin kıtlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu; bunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetinin bölgede dayattığı ablukadan kaynaklandığı belirtildi.

Bildiride, dünyanın en büyük insani yardım filosu olan Küresel Sumud Filosu'nun 50'ye aşkın gemiyle Gazze'ye doğru yola çıktığı; 54 Fransız ve 15 Belçikalı katılımcının da aralarında bulunduğu ifade edildi.

Filoda 45’i aşkın ülkeden sanatçı, aktivist, insani yardım çalışanı, doktor ve siyasetçinin, Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukayı kırmak, insani yardım ulaştırmak ve deniz yoluyla insani yardım koridoru açmayı amaçladığı vurgulandı. Bildiride ayrıca İsrail'in Gazze'ye hava ve kara yoluyla erişimi engellediği kaydedildi.

Bildiride daha önce filonun gemilerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği anımsatılarak, Fransa ve Belçika devletlerini Gazze'ye insani yardım erişimini sağlamaya ve Filistin halkının soykırımına son vermeye çağırıyoruz.

