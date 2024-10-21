Fransa ve İsrail Liderlerinden Orta Doğu Üzerine Görüşme

Macron ve Netanyahu Orta Doğu'yu Gündeme Aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki güncel durumu ele aldı.

Güvenlik ve Dayanışma Vurgusu

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, 19 Ekim'de Netanyahu'nun konutuna düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi ve İsrail'e destek mesajı verdi.

Hamas Liderinin Ölümü ve Ateşkes Çabaları

Macron, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümüyle ilgili, bu durumun Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin yeni bir aşamaya geçmesi için fırsat sunduğunu ifade etti.

Lübnan’a Yönelik Saldırılar ve Sivil İhtiyaçlar

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Macron, sivil altyapıların hedef alınmaması ve sivillerin korunması gerektiğinin altını çizerken, bir an evvel ateşkes sağlanmasını talep etti.

Birleşmiş Milletler ve Güney Lübnan

Macron, ayrıca İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) yönelik eylemlerini kınayarak, BM'nin Güney Lübnan’daki rolünü etkin bir şekilde yerine getirmesini istedi.

İran'ın Rolü Üzerine Değerlendirmeler

İki lider, ayrıca İran'ın Orta Doğu'daki krizin yayılmasındaki sorumluluğu üzerinde de durarak, bölgedeki durumu daha kapsamlı bir şekilde ele aldı.