DOLAR
34,26 0,58%
EURO
37,19 0,23%
ALTIN
3.016,94 -0,76%
BITCOIN
2.312.225,69 2,02%

Fransa ve İsrail Liderlerinden Orta Doğu Üzerine Görüşme

Macron, Netanyahu ile telefonda görüştü ve Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 15:44
Fransa ve İsrail Liderlerinden Orta Doğu Üzerine Görüşme

Macron ve Netanyahu Orta Doğu'yu Gündeme Aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki güncel durumu ele aldı.

Güvenlik ve Dayanışma Vurgusu

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, 19 Ekim'de Netanyahu'nun konutuna düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi ve İsrail'e destek mesajı verdi.

Hamas Liderinin Ölümü ve Ateşkes Çabaları

Macron, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümüyle ilgili, bu durumun Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin yeni bir aşamaya geçmesi için fırsat sunduğunu ifade etti.

Lübnan’a Yönelik Saldırılar ve Sivil İhtiyaçlar

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Macron, sivil altyapıların hedef alınmaması ve sivillerin korunması gerektiğinin altını çizerken, bir an evvel ateşkes sağlanmasını talep etti.

Birleşmiş Milletler ve Güney Lübnan

Macron, ayrıca İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) yönelik eylemlerini kınayarak, BM'nin Güney Lübnan’daki rolünü etkin bir şekilde yerine getirmesini istedi.

İran'ın Rolü Üzerine Değerlendirmeler

İki lider, ayrıca İran'ın Orta Doğu'daki krizin yayılmasındaki sorumluluğu üzerinde de durarak, bölgedeki durumu daha kapsamlı bir şekilde ele aldı.

İLGİLİ HABERLER

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan'dan Prim Borçları Hakkında Açıklama
2
İsrail'in Gazze'deki Barınma Merkezine Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Olaylar: 4 Futbolcu Uzlaştırma Bürosuna Gönderildi
4
RTÜK Başkanı Şahin'den FETÖ Yayınlarına Dikkat Çekildi
5
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı
6
AK Parti MKYK Toplantısı Tamamlandı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak