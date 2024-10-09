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Fransa ve Katar'dan Lübnan'a Acil Yardım Gönderildi

Fransa ve Katar, Lübnan'a 27 ton acil yardım malzemesi gönderdi. Yardımlar, İsrail'in saldırılarına maruz kalan sivil halk için kritik öneme sahip.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 00:59
Fransa ve Katar'dan Lübnan'a Acil Yardım Gönderildi

Fransa ve Katar, Lübnan'a 27 Tonluk Yardım Malzemesi Gönderdi

Fransa ve Katar, mevcut olarak İsrail’in saldırıları altında zor durumda olan Lübnan’a önemli bir acil yardım desteği sundu. Bu kapsamda, 27 tonluk yardım malzemesi Beyrut’a ulaştı.

Yardım Malzemeleri İçeriği

Fransa Dışişleri Bakanlığı, gönderilen malzemeler arasında ilaçlar, tıbbi malzemeler ve temel ihtiyaç ürünlerinin bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, Fransa'nın 29 Eylül tarihinde Lübnan’a gönderdiği yaklaşık 12 tonluk ek yardımın da kaydedildiği bildirildi.

Fransa, sivil halkın güvenliğini öncelikli olarak kabul ediyor. Dışişleri Bakanlığı, bölgede gerilimin sona ermesi için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Vatandaşların Güvenliği ve Tahliyeler

Fransa, Lübnan'daki vatandaşlarının güvenliğini sağlama konusunda önceliklerinin bu olduğunu belirtti. Bu kapsamda, hassas durumdaki 50 Fransız vatandaşı, talimatlarla Fransa’ya tahliye edildi. Ayrıca, Bakanlık, vatandaşlarına Lübnan’a seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

İsrail Saldırıları ve Sivil Kayıplar

İsrail’in Lübnan’daki saldırıları sonrasında, 8 Ekim 2023 itibarıyla 2 bin 119 kişi hayatını kaybetti. Bu kayıpların 104’ü çocuk, 194’ü ise kadın. Ayrıca, Hizbullah’ın liderlerinden Hasan Nasrallah, 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde ve diğer birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürürken, Hizbullah da buna roket ve füzelerle karşılık vermektedir. Saldırılar, çoğunlukla askeri üsleri hedef almaktadır fakat sivil alanlarla ilgili büyük hasar bildirilmemiştir.

Göç Dalgası

İsrail bombardımanları sebebiyle yüz binlerce insan yerinden olmuş durumda. Başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru göç hareketliği sürerken, Suriye’ye de on binlerce kişinin kaçtığı ifade ediliyor.

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