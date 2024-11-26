Fransa ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Kiev'e Destek Görüşmelerini İtalya'da Yaptı

Fransa ve Ukrayna'dan Önemli Bir Buluşma

İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları toplantısında, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha bir araya geldi. Görüşmenin temel gündemi, Kiev hükümetine destek sağlamaktı.

Ukrayna'ya Süreklilik Vurgusu

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barrot'un Ukrayna'ya gelecekte de ihtiyacı olduğu müddetçe destek vermeye devam edeceklerini ifade ettiği belirtildi. Barrot, "Kıtamızın istikrarı söz konusuyken, yalnızca Birleşmiş Milletler Şartı'na saygı çerçevesindeki adil ve kalıcı bir barış, hem Ukrayna'nın hem de bizim güvenliğimizi sağlayabilir," dedi.

G7 Ülkelerinin 50 Milyar Dolarlık Kredisi

Görüşmede, G7 ülkelerinin haziran ayında ulaştığı bir diğer önemli anlaşmaya değinildi. Barrot, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanması konusunu ele aldı. Bu anlaşmanın, tüm G7 ülkeleri tarafından uygulanmasının gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Avrupa düzeyinde hayata geçirilmek üzere, Ukrayna'nın gelecek yılki sivil ve askeri ihtiyaçlarını karşılayacağı değerlendirildi.

G7 liderlerinin bu kararın arkasındaki kararlılığı, Ukrayna'nın uluslararası destekle daha güvenli bir geleceğe adım atmasının önünü açmakta önemli bir etken olarak görüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.