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Fransa ve Ürdün, Gazze'deki Yerinden Edilmeye Karşı Çıktı

Fransa ve Ürdün, Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını açıkladı ve kalıcı barış çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:27
Fransa ve Ürdün, Gazze'deki Yerinden Edilmeye Karşı Çıktı

Fransa ve Ürdün'den Gazze İçin Ortak Bildiri

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını duyurdu. İki bakan, Paris'te gerçekleştirdikleri buluşmada, bu konudaki duruşlarını net bir şekilde ifade ettiler.

Ateşkes ve Barış Çabaları

Barrot ve Safedi, Gazze'de ateşkesin korunması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve iki devletli çözüme dayalı kalıcı barışın sağlanması için iş birliğinin önemli olduğunu vurguladılar.

Ürdün'ün Tutumu ve Mısır'ın Rolü

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Safedi, Mısır'ın Filistinlileri yerinden etmeden Gazze'nin yeniden inşası için Arap destekli bir plan sunduğunu belirtti. Ayrıca, bu planın önemine dikkat çekerek, Gazze halkının yerinden edilme planını kesin bir dille reddettiklerini vurguladı.

Filistin-İsrail Sorununa Dair Vurgular

Safedi, Kral II. Abdullah'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Ürdün'ün bu konudaki kararlı tutumunu ifade ettiğini aktardı. Filistin-İsrail meselesine ilişkin olarak ise, iki devletli çözüme dayanan adil ve kapsamlı barışa ulaşmanın gerekliliğini belirtti. Bu bağlamda, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiğini vurguladı.

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