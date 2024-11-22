Fransız Doktor Pascal Andre: UCM'nin Netanyahu Kararı Umut Verici

Fransız Doktor Pascal Andre'nin Umut Verici Değerlendirmesi

Gazze'den yakın zamanda dönen Fransız doktor Pascal Andre, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin umut verici olduğunu dile getirdi.

UCM'den Savaş Suçlarına Yönelik Önemli Karar

UCM, 21 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle" Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri verdiğini duyurdu.

Andre, şubat ayında Gazze'ye giderek yaralı Filistinli sivilleri tedavi etmişti. UCM'nin aldığı kararı, AA muhabirine değerlendiren Andre, bu tarihi günü "sevinç ve bayram günü" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Baskılar ve Adalet Arayışı

Fransız doktor, aylardır İngiltere ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin tahammül edilemez baskılarına rağmen UCM'nin kararını açıkladığını vurguladı. "Adaletin uygulanmaması için çok mücadele verildi," diyen Andre, Fransız hükümetinin UCM'nin kararına ilişkin yaptığı ilk açıklamada ikiyüzlülüğünü sürdürdüğünü ifade etti.

Andre, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de Filistinli sağlıkçılarla yaptığı görüşmelerde, "Evinizi dönün, yaşadıklarımız hukukun uygulanmaması ve ikiyüzlülüğün neticesi," dedi.

Hukukun Üstünlüğü ve Batı'nın Değişim İhtiyacı

Andre, Batılı ülkelerin UCM'ye baskı yaparak bu sürecin engellenmesine çalıştığını belirterek, UCM hakimlerinin bu baskılara rağmen tutuklama emrini çıkardığını vurguladı.

UCM'nin aldığı kararın umut verici olduğunu dile getiren Andre, "Büyük bir kısmı acı çektirmiş olan Batı, kendi içine kapanmakta ve ölmekten olan bir yapı içindedir. Değişim zamanı gelmiştir," şeklinde konuştu.

Andre, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de acil ateşkes talep eden karar tasarısını tek başına veto etmesini hatırlatarak, "Bu yöntem artık çalışmıyor. Dün olduğu gibi bugün de hukuk kazanıyor," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.