Fransız Hükümeti Guadeloupe'ta Sokağa Çıkma Yasağı Uyguluyor

Guadeloupe'ta Sokağa Çıkma Yasağı Devam Ediyor

Fransız hükümeti, Karayipler'deki kolonisi Guadeloupe'ta, Martinik'te başlayan hayat pahalılığına karşı protestoların etkisiyle uygulamaya koyduğu gece saatlerinde sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldı.

Protestoların Sebepleri

Hükümetin aldığı bu karar, France 24 tarafından bildirilen haberlere göre, gösterilerin yayılması üzerine alındı. Guadeloupe, 25 Ekim'de geceleyin uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte yeniden huzursuz günlere yöneldi.

Bu arada, 25 Ekim'de başlayan elektrik kesintisi de adayı etkisi altına almış durumda. EDF elektrik şirketi, yaklaşık 380 bin kişinin etkilendiği kesintinin %66 oranında giderildiğini açıklarken, Fransız hükümeti bu sorunun, greve giden işçilere atıfta bulunarak onların sorumluluğunda olduğunu bildirdi.

Martinique'teki Durum

Martinik'teki eylemler, halkın gıda fiyatlarının düşürülmesi konusundaki taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine başlamıştı. Adanın Valiliği, Martinik'te de 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının iki haftadan fazla sürdüğünü duyurdu.

Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının %40 daha yüksek olduğu Martinik'te başlayan gösterilere karşı, Fransa Ulusal Polisi adaya 23 Eylül'de özel birlikler sevk etmişti. Protestolar süresince meydana gelen olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti ve gözaltına alınanların sayısı 140'a yükseldi.