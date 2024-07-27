Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fransız Sporcu Sounkamba Sylla'nın Olimpiyat Açılışındaki Başörtüsü Krizi

Fransız koşucu Sounkamba Sylla, Olimpiyat açılışında başörtüsü yasağı nedeniyle şapka takmak zorunda kaldı, eleştiriler sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 18:29
Fransız Sporcu Sounkamba Sylla'nın Olimpiyat Açılışındaki Başörtüsü Krizi

Fransız Koşucu Sounkamba Sylla'nın Olimpiyat Açılışındaki Başörtüsü Krizi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa'nın sürdürdüğü başörtüsü yasağı nedeniyle tartışmalara sahne oldu. Fransa'yı temsil eden Fransız koşucu Sounkamba Sylla, açılış töreninde başörtüsü takmasına izin verilmediği için şapka takmak zorunda kaldı.

Olayın Gelişimi

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 4x400 metre bayrak yarışı için ülkesini temsil eden Sylla, açılış töreninde Sen Nehri üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte shapka ile yer aldı. Ancak, yasak sadece Fransız sporcuları etkilerken, Avustralyalı sporcu Tina Rahimi açılışta başörtüsüyle dikkat çekti.

Sosyal Medya Tepkileri ve Bakanın Açıklamaları

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sylla, başörtüsü ile açılış törenine katılmasına izin verilmediğini açıkladı. Bu durum, bazı आलोçuların eleştirilerini üzerine çekti. Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, CNN'e verdiği röportajda, sporcu hakkında "yasalara uymamız gerekir" şeklinde bir açıklama yaptı.

Çözüm Arayışları

Bakan Oudea-Castera, Sylla ile "dini bir sembol olarak nitelenemeyecek başka bir şey giyebileceği" konusunu tartıştıklarını ve bir uzlaşmaya vardıklarını belirtti. Fransa Olimpiyat Komitesi, Sylla'nın açılış törenine katılması için şapka takmasını kabul ettiğini açıkladı.

Uluslararası Tepkiler

2019 yılından beri yürürlükte olan bu yasak, uluslararası insan hakları kuruluşlarından ve spor camiasından eleştiriler aldı. Uluslararası Af Örgütü öncülüğünde birçok kuruluş, IOC'ye gönderilen bir mektupta yasakların kaldırılmasını talep etmişti, ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

BMW R 1300'ye binen motor sahipleri eski motorlarını satışa çıkarıp bunu alıyor! Yok böyle bir motorsiklet!

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!

Parasını ona yatıranlar şaşıp kalacak! Büyük rekor kapıda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Çürüyen, pörsüyen üzümlere son! Böyle saklayınca haftalarca taze kalıyor!

Saç derisindeki kepek ve egzamayı yok ediyor! Egzama hastalarının kurtarıcısı oldu!

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!

Parasını ona yatıranlar şaşıp kalacak! Büyük rekor kapıda!

Büyük indirim fırtınası Tarım Kredi Market’te fiyatlar uçuyor!

50.000 TL’de faizler düştü! Ayda 2.000 TL ödeyeceksiniz

OpenAI'nin yeni yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT göz kamaştırdı: 'Google'dan bin kat daha iyi'

Netflix'te merakla beklenen dizi bu haftanın en çok izlenen yapımı oldu! İşte haftanın en çok izlenen film ve dizileri

Sanayi Bakanlığı en az 35 bin TL maaaş ile kadın erkek lise mezunu personel alım ilanını az önce duyurdu

BMW R 1300'ye binen motor sahipleri eski motorlarını satışa çıkarıp bunu alıyor! Yok böyle bir motorsiklet!

Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.