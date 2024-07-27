Fransız Sporcu Sounkamba Sylla'nın Olimpiyat Açılışındaki Başörtüsü Krizi

Fransız Koşucu Sounkamba Sylla'nın Olimpiyat Açılışındaki Başörtüsü Krizi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa'nın sürdürdüğü başörtüsü yasağı nedeniyle tartışmalara sahne oldu. Fransa'yı temsil eden Fransız koşucu Sounkamba Sylla, açılış töreninde başörtüsü takmasına izin verilmediği için şapka takmak zorunda kaldı.

Olayın Gelişimi

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 4x400 metre bayrak yarışı için ülkesini temsil eden Sylla, açılış töreninde Sen Nehri üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte shapka ile yer aldı. Ancak, yasak sadece Fransız sporcuları etkilerken, Avustralyalı sporcu Tina Rahimi açılışta başörtüsüyle dikkat çekti.

Sosyal Medya Tepkileri ve Bakanın Açıklamaları

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sylla, başörtüsü ile açılış törenine katılmasına izin verilmediğini açıkladı. Bu durum, bazı आलोçuların eleştirilerini üzerine çekti. Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, CNN'e verdiği röportajda, sporcu hakkında "yasalara uymamız gerekir" şeklinde bir açıklama yaptı.

Çözüm Arayışları

Bakan Oudea-Castera, Sylla ile "dini bir sembol olarak nitelenemeyecek başka bir şey giyebileceği" konusunu tartıştıklarını ve bir uzlaşmaya vardıklarını belirtti. Fransa Olimpiyat Komitesi, Sylla'nın açılış törenine katılması için şapka takmasını kabul ettiğini açıkladı.

Uluslararası Tepkiler

2019 yılından beri yürürlükte olan bu yasak, uluslararası insan hakları kuruluşlarından ve spor camiasından eleştiriler aldı. Uluslararası Af Örgütü öncülüğünde birçok kuruluş, IOC'ye gönderilen bir mektupta yasakların kaldırılmasını talep etmişti, ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı.