FSB: Stavropol'de Bir Azerbaycan Vatandaşı 'Terör Hazırlığı' Gerekçesiyle Gözaltına Alındı

FSB: Stavropol'de Bir Azerbaycan Vatandaşı Gözaltına Alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol bölgesinde terör saldırıları hazırlığı gerekçesiyle bir Azerbaycan vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Haber ajansı TASS aracılığıyla yapılan açıklamada, operasyonun ayrıntılarına yer verildi.

Operasyon ve Suçlamalar

FSB açıklamasında, "Stavropol bölgesinde, Rusya Federasyonu'nda yasaklı bir Ukrayna terör örgütüne gönüllü olarak katılan bir Azerbaycan vatandaşı gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada şüphelinin örgütten talimat aldığı ve aldığı talimatla Yessentuki ve Stavropol şehirlerindeki kolluk kuvvetlerinin idari binaları ile ulaşım altyapısı başta olmak üzere sabotaj ve terör eylemleri planlanan bir dizi alanda detaylı keşif yaptığı belirtildi.

Bağlantılı Olay: Yekaterinburg Baskınları

Olay, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarla ilişkilendirildi. Bu baskınlarda iki Azerbaycanlının öldüğü ve birkaç kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Rusya Soruşturma Komitesi, operasyon sırasında 6 kişinin gözaltına alındığını ve bunların çok sayıda cinayete karıştığını iddia etti. Gözaltına alınanların hem Rus hem de Azerbaycan vatandaşı olduğu, mahkeme tarafından söz konusu kişilerin 19 Ekim'e kadar tutuklu kalmasına karar verildiği aktarıldı.

Bu gelişmelerin ardından Rusya ile Azerbaycan arasında artan gerginlik rapor edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda soruşturmaların sürdüğü ve olayla ilgili ek bilgilerin paylaşılacağı vurgulandı.