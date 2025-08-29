Fuat Oktay: İsrail, Filistin'e Yönelik Eylemleriyle Uluslararası Sistemden Dışlanmalı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı'ndan sert tepki

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarını ve saldırılarını sert ifadelerle eleştirdi.

Oktay, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Filistin'i "Filistinsizleştirerek" tüm Filistin'i ele geçirme niyetinin açık olduğunu belirtti.

Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları, Filistinlilerin soykırıma tabi tutulmasını, Gazze'nin işgalini ve Batı Şeria'yı ele geçirmeye yönelik plan ve eylemleri bu durumun kanıtı olarak niteleyen Oktay, bunların 21. yüzyılda yaşanmasının insanlık ve uluslararası toplum için utanç kaynağı olduğunu vurguladı.

Oktay paylaşımında şunları kaydetti:

"Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen insanlık suçları, İsrail'in tarihine kara bir leke olarak düşmektedir. Gelecek nesiller, bugün yaşananları utanç ve ibret içinde anacaklardır. Netanyahu ve çetesi bir gün mutlaka bunun hesabını verecektir. Bu suçların işlenmesine destek verenler ve ses çıkarmayanlar da tarih nezdinde mahkum olacaktır. İsrail, artık uluslararası sistemden dışlanması gereken bir statüye girmiştir. Katliamlarını ve yayılmacılığını durdurmak için zorlanmalıdır. Türkiye, dünyada Netanyahu hükümetine en sert tepkiyi veren, İsrail'e en ileri yaptırımları uygulayan ve uluslararası toplumu bu soykırımı durdurmak için bir araya getirmeye çalışan ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanında durmaya devam edecektir."