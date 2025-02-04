Fuat Oktay, Karadağ-Türkiye Dostluk Grubu ile Görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nada Lakovic ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşme, Meclis'te gerçekleşti.

Oktay, daha önceki Karadağ ziyaretinde yapılan verimli görüşmeleri anımsatarak, Türk iş dünyasının Karadağ’a artan ilgisini vurguladı. Karadağ'daki büyük çaplı altyapı projelerine Türk şirketlerinin katkıda bulunabileceğini belirtti. Küçük ve orta işletmelerin yanı sıra büyük şirketlerin de burada yatırımlarını artırmaları için teşvikte bulunduklarını ifade etti.

İki ülke arasında ekonomi, savunma, ulaştırma, altyapı, enerji ve sağlık gibi alanlarda büyük potansiyelin mevcut olduğuna dikkat çeken Oktay, Türk firmalarının tarım ve turizm sektörlerinde de önemli katkılar sağlayabileceğini dile getirdi.

Görüşmenin ilerleyen dakikalarında, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konuların yanı sıra Balkanlar ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Suriye’deki son gelişmeler, İsrail-Filistin ateşkesi sonrası durum ve Ukrayna-Rusya arasındaki gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nada Lakovic de Türk heyetine ev sahipliği için teşekkür ederek, tarih boyunca devam eden Karadağ ve Türkiye ilişkilerini hatırlattı. Lakovic, ilişkilerin gelecekte daha üst düzeyde olacağına inandığını sözlerine ekleyerek, 2028 yılına kadar Avrupa Birliği üyesi olmayı hedeflediklerini ifade etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sağ 3), Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nada Lakovic (sol 4) ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sağ 3), Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nada Lakovic (sol 4) ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.